【無牌駕駛】「亞視一姐」薛影儀涉無牌駕電單車　涉4罪被警方拘捕

「亞視一姐」薛影儀涉無戴頭盔在中環海濱無牌駕駛電單車，警方今日(5日)於跑馬地以4罪拘捕她。

警方指，港島總區交通部執行及管制組特遣隊早前於網上巡邏，期間留意到網上流傳一段短片，片段中一名女子在中環海濱活動空間駕駛一輛電單車，而該名女子當時並沒有帶上防護頭盔，該電單車亦涉嫌為未有登記車輛。

人員經深入調查後，今日(5日)在跑馬地區拘捕一名38歲姓薛本地女子，涉嫌「駕駛時沒有駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」。該名被捕女子已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

警方重申，「駕駛時沒有駕駛執照」及「沒有第三者保險而使用車輛」乃嚴重罪行，2項罪行一經定罪，最高可處罰款1萬元及監禁12個月。警方會繼續加強執法，打擊相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法。

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責任編輯：蘇文軒