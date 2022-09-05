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【強制檢測】73幢住宅納強檢　美孚新邨、啟德嘉匯、映灣園悅濤軒上榜

社會 22:44 2022/09/05

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73幢住宅納強檢，美孚新邨百老匯街、映灣園悅濤軒上榜（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月30日至9月5日期間，曾身處73個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月7日或之前進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有49幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有24幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 沙田碩門邨喜碩樓
  • 將軍澳明德邨明覺樓
  • 沙田穗禾苑慶盛閣
  • 屯門良景邨良賢樓
  • 觀塘安達邨正達樓
  • 觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座
  • 將軍澳廣明苑廣新閣
  • 柴灣峰霞道8號景翠苑
  • 荃灣麗城花園3期5座
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
  • 深井碧堤半島1座
  • 屯門澤豐花園澤安樓
  • 東涌逸東一邨清逸樓
  • 黃大仙竹園北邨橡園樓
  • 屯門大興邨興耀樓
  • 藍田碧雲道133號康瑞苑
  • 天水圍天華邨華祐樓
  • 元朗洪福邨洪昌樓
  • 馬鞍山恆安邨恆星樓
  • 將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍5座
  • 沙田新田圍邨富圍樓
  • 馬鞍山錦龍苑龍昇閣
  • 青衣青逸軒1座
  • 荃灣海濱花園海豐閣
  • 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
  • 馬鞍山錦禧苑錦欣閣
  • 何文田何文田邨適文樓
  • 藍田興田邨美田樓
  • 大埔景雅苑景欣閣
  • 沙田水泉澳邨月泉樓
  • 荃灣梨木樹邨松樹樓
  • 長沙灣海麗邨海和樓
  • 沙田穗禾苑豐裕閣
  • 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
  • 香港仔石排灣邨碧蔚樓
  • 石硤尾石硤尾邨美笙樓
  • 大圍名城1期3座（北翼及南翼）
  • 將軍澳富康花園9座
  • 長沙灣幸福邨福日樓
  • 慈雲山慈正邨正怡樓
  • 天水圍天盛苑盛頤閣
  • 屯門富泰邨賢泰樓
  • 長沙灣宇晴軒6座
  • 柴灣富欣花園6座
  • 觀塘順天邨天池樓
  • 沙田希爾頓中心C座
  • 大埔太和邨麗和樓
  • 天水圍天逸邨逸海樓
  • 油塘油美苑淮美閣
  • 荔枝角美孚新邨1期百老匯街2-4號
  • 荔枝角美孚新邨1期百老匯街6-8號
  • 九龍城龍譽1A座
  • 九龍城龍譽1B座
  • 九龍城龍譽3座
  • 油塘油麗邨信麗樓
  • 鑽石山鳳德邨黛鳳樓
  • 油塘油麗邨秀麗樓
  • 九龍城嘉匯5座
  • 九龍城嘉匯6座
  • 九龍城嘉匯7座
  • 九龍城嘉匯1座
  • 九龍城嘉匯2座
  • 九龍城嘉匯3座
  • 東涌映灣園悅濤軒12座
  • 東涌映灣園悅濤軒10座
  • 東涌映灣園悅濤軒11座
  • 東涌映灣園聽濤軒15座
  • 荔枝角美孚新邨7期荔灣道14-16號
  • 荔枝角美孚新邨7期荔灣道10-12號
  • 荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場9-11號
  • 荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場15-17號
  • 荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場1-3號
  • 荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場5-7號

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記者：鄧凱文

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