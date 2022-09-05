【強制檢測】73幢住宅納強檢 美孚新邨、啟德嘉匯、映灣園悅濤軒上榜
社會 22:44 2022/09/05
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月30日至9月5日期間，曾身處73個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月7日或之前進行檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有49幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有24幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 沙田碩門邨喜碩樓
- 將軍澳明德邨明覺樓
- 沙田穗禾苑慶盛閣
- 屯門良景邨良賢樓
- 觀塘安達邨正達樓
- 觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座
- 將軍澳廣明苑廣新閣
- 柴灣峰霞道8號景翠苑
- 荃灣麗城花園3期5座
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
- 深井碧堤半島1座
- 屯門澤豐花園澤安樓
- 東涌逸東一邨清逸樓
- 黃大仙竹園北邨橡園樓
- 屯門大興邨興耀樓
- 藍田碧雲道133號康瑞苑
- 天水圍天華邨華祐樓
- 元朗洪福邨洪昌樓
- 馬鞍山恆安邨恆星樓
- 將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍5座
- 沙田新田圍邨富圍樓
- 馬鞍山錦龍苑龍昇閣
- 青衣青逸軒1座
- 荃灣海濱花園海豐閣
- 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
- 馬鞍山錦禧苑錦欣閣
- 何文田何文田邨適文樓
- 藍田興田邨美田樓
- 大埔景雅苑景欣閣
- 沙田水泉澳邨月泉樓
- 荃灣梨木樹邨松樹樓
- 長沙灣海麗邨海和樓
- 沙田穗禾苑豐裕閣
- 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
- 香港仔石排灣邨碧蔚樓
- 石硤尾石硤尾邨美笙樓
- 大圍名城1期3座（北翼及南翼）
- 將軍澳富康花園9座
- 長沙灣幸福邨福日樓
- 慈雲山慈正邨正怡樓
- 天水圍天盛苑盛頤閣
- 屯門富泰邨賢泰樓
- 長沙灣宇晴軒6座
- 柴灣富欣花園6座
- 觀塘順天邨天池樓
- 沙田希爾頓中心C座
- 大埔太和邨麗和樓
- 天水圍天逸邨逸海樓
- 油塘油美苑淮美閣
- 荔枝角美孚新邨1期百老匯街2-4號
- 荔枝角美孚新邨1期百老匯街6-8號
- 九龍城龍譽1A座
- 九龍城龍譽1B座
- 九龍城龍譽3座
- 油塘油麗邨信麗樓
- 鑽石山鳳德邨黛鳳樓
- 油塘油麗邨秀麗樓
- 九龍城嘉匯5座
- 九龍城嘉匯6座
- 九龍城嘉匯7座
- 九龍城嘉匯1座
- 九龍城嘉匯2座
- 九龍城嘉匯3座
- 東涌映灣園悅濤軒12座
- 東涌映灣園悅濤軒10座
- 東涌映灣園悅濤軒11座
- 東涌映灣園聽濤軒15座
- 荔枝角美孚新邨7期荔灣道14-16號
- 荔枝角美孚新邨7期荔灣道10-12號
- 荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場9-11號
- 荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場15-17號
- 荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場1-3號
- 荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場5-7號
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記者：鄧凱文