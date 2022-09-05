【假免針紙】元朗診所濫發7,000多張免針紙　警拘64歲女醫生涉偽造文書

▲ 元朗診所濫發7,000多張免針紙，警拘64歲女醫生涉偽造文書。（資料圖片）

警方發現，有診所涉嫌收取費用，向市民出售虛假的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，以符合政府「疫苗氣泡」豁免接種疫苗資格的要求。經深入調查，警方於今日（5日）以「偽造文書」罪拘捕一名64歲的女醫生，涉嫌於本年8月至今共發出7,000多張豁免證明書。

元朗警區刑事總督察戴玉麟表示，早前收到投訴，指元朗警區有一間私家醫務衞生診所，向病人濫發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，即俗稱的「免針紙」，並且濫收診金。

涉事診所開業超過1年，診所醫生未有跟據衞生署指引，在未向病人查詢病情及診症的情況下，向病人發出有效期90日的免針紙，並收取500元診金。有關醫生涉嫌「偽造文書」。初步估計在過去1個月，有逾6,000病人曾到訪該診所，且亦發現多人曾在診所外排隊，情況嚴重。

警方在今日（5日）下午，重案組人員持搜查令到元朗青山公路元朗段一間醫務衞生診所作搜查，並檢走大量證物，包括文件、電腦紀錄等。經調查後，診所負責人被警方拘捕。被捕人為一名64歲姓蔡女子，涉嫌「偽造文書」。

警方呼籲，共同抗疫是每一個市民的責任，任何人以違法手段逃避疫苗接種，是嚴重影響公眾安全及衞生。任何人製造、使用這些偽造的疫苗接種證明，便有可能干犯法例，一經定罪可判監14年。

警方重申，現時香港疫情嚴峻，有關行為大大影響社區共同抗疫成效，對公共衞生構成極大威脅，又呼籲醫護人員和市民謹遵法規及共同抗疫。

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記者：黃穎津