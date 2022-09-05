【打擊毒品】警突擊搜油塘單位檢市值19萬元毒品　拘2男女涉販毒包括14歲少女

▲ 警突擊搜油塘單位檢市值19萬元毒品，拘2男女涉販毒包括14歲少女。（警方提供）

觀塘警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（5日）下午約5時在油塘一帶展開反毒品行動，突擊搜查高輝道17號一單位。

人員在單位內搜獲381克懷疑氯胺酮、5克懷疑大麻及毒品包裝工具，人員遂拘捕單位內一名20歲姓李男子及一名14歲本地女童涉嫌「販毒」。行動中檢獲的毒品總市值共約19萬元。所有被捕人現正被扣留調查。

警方強調，對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊行動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。警方想藉此呼籲市民，特別是青少年切勿為了一時的金錢利益而以身犯險，斷送前程。

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記者：黃穎津