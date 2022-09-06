【新冠疫情】李家超形容目前風險高　8月至今已有20名兒童重症個案【不斷更新】

▲ 行政長官李家超。（林宇翔攝）

行政會議今日（6日）復會，結束歷時近2個月的「暑假」，行政長官李家超在上午會議前在政府總部見傳媒。

【09:55】

李家超指，正與內地商討「逆隔離」，當中包括核酸檢測的標準、閉環管理方理等等。

被問到元朗有診所濫發7,000多張免針紙，警方拘捕64歲女醫生涉偽造文書。李家超指，偽造文書是嚴重罪行，而且是否涉及專業失德一定會通知醫務委員會跟進，會按應有守則去處理。

【09:45】

被問到有外媒指港府有意在11月放寬酒店檢疫至「0+7」，李家超指，防疫措施的調整是基於數據及香港實際情況，當中有5大原則：

不躺平、控制確診數字

減重症、減死亡

保護高風險人士

精準抗疫

平衡風險及社會實際需求

【09:43】對於違反檢疫規則人士一定會嚴厲處理

李家超表示，現時公立醫院的人手是嚴峻及緊張，已有2800人在公立醫院，已削減三成醫療服務，包括一般手術以及部分診症服務，對醫療體系負荷嚴重。

至於，李家超指對於違反檢疫規則人士，一定會嚴厲處理，過去一周，警方已拘捕四人因為違反「紅碼」要求，而在社區播毒，將會依法檢控，亦有7人違反疫苗通行證而被檢控。

【09:40】李家超形容目前疫情風險高

疫情個案連續3日破萬宗，李家超形容目前風險高，至少有兩個重要風險，對高風險人士帶來的生命威脅，包括一老一幼及長期病患，80歲以上長者接種率不理想，約有兩成未接種。幼童風險大，又指8月至今已有20個兒童感染後變重症，當中包括一人死亡。3歲以下逾8成人未打針，要盡快打疫苗。而根據專家意見，一致同意打疫苗直接預防輕症變重症，以及重症變死亡，呼籲市民不要等，否則後悔莫及。

【09:38】要盡快推展懷疑兒童被虐舉報

李家超對上周深水埗5歲男童死亡個感難過，認為要盡快推展懷疑兒童被虐舉報，進行立法工作，又指針對虐兒個案需要跨專業、跨部門處理。

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記者：李榮忠