【生命鬥士】急性心衰竭峰峰換心後重返校園　父母勉勵︰一定可以迎難而上

▲ 曾患急性心衰竭的峰峰換心後重返校園。（「心繫-峰峰 重穫新心的小朋友」facebook圖片）

去年8月，當時13歲的男童峰峰患上罕見的擴張性心肌病變引致急性心臟衰竭，一度命危，幸於今年初接受心臟移植手術後情況穩定。由患病至今歷經一年後，現時14歲的峰峰終於在開學日重返校園，父母相信他能適應。

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換心後指數正常

峰峰的父母日前於facebook專頁「心繫-峰峰 重穫新心的小朋友」分享兒子的近況，表示事隔一年，峰峰終於可重回校園生活，他們寫道︰

雖然有好多好多障礙及難關要面對，我哋相信峰峰一定可以迎難而上，重新適應的。

▲ 14歲的峰峰在開學日重返校園，父母相信他能適應。（「心繫-峰峰 重穫新心的小朋友」facebook圖片）

峰峰入院治療接近9個月後，終於今年4月下旬出院回家，不過之後要不時出入醫院做檢查及復康，仍有好多挑戰。上月31日，峰峰再到香港兒童醫院進行心導管檢查，結果顯示所有指數正常。

上月峰峰慶祝14歲生日，父母回想這一年發生的事情，兒子由病發到換心，經歷了大大小小的手術及治療，他們知道兒子每一次都感到害怕和不安，但很快回復鬥志，爸媽感慨「好不容易才能走到今日」。

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患病至今歷經一年

峰峰去年8月初曾因嘔吐、咳嗽等先後兩次求醫，被診斷為腸胃炎及氣管問題；至8月7日因氣喘、發燒、胸口痛及咳嗽，留醫香港兒童醫院兒童深切治療部。醫生當時為峰峰接駁俗稱人工心肺機的體外膜氧合器，惟因病情沒有好轉，左右心室衰竭，轉為安裝雙心室輔助器，以支援心臟循環功能；另因腎功能轉差，需要24小時接受腎臟透析治療。

院方曾為峰峰移除右心室輔助器，惟因其心臟無法自行正常運作，一周後再次接駁，自此峰峰長期卧床，完全依賴儀器維生。香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生陳羲舜指出，峰峰是因原發性心臟肌肉病變的擴張性心肌病變，而導致急性心臟衰竭，形容是非常罕見，每年約10萬名兒童只有一人確診。峰峰其後在香港兒童醫院深切治療部（ICU）留醫，等候換心續命。直至今年大年初一，找到適合的心臟可換，經過約10小時後，手術順利完成。

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責任編輯︰王明芳