【防疫措施】抵港檢疫「0+7」何時推行？　李家超：基於5大原則推防疫措施　

▲ 李家超呼籲長幼接種疫苗。（曾耀輝攝）

行政會議今日（6日）復會，結束歷時近2個月的「暑假」，行政長官李家超在上午會議前在政府總部見傳媒。

疫情個案連續3日破萬宗，行政長官李家超形容目前風險高，至少有兩個重要風險，對高風險人士帶來的生命威脅，包括一老一幼及長期病患，80歲以上長者接種率不理想，約有兩成未接種。幼童風險大，又指8月至今已有20個兒童感染後變重症，當中包括一人死亡，呼籲市民盡快接種疫苗，3針保護力高。

被問到防疫措施會不會放寬或收緊，或者抵港人士檢疫要求等，是否可以抵港檢疫「0+7」，李家超指政府按照實際環境執行防疫措施，根據數據以及香港實際情況推行防疫措施，基於5大原則包括不會「躺平」、控制確診數字、減重症、減死亡、針對高風險人士須予以保護，以及用精準方法不同風險人士等

他又指對於防疫抗疫措施，政府部門是團結，經討論後亦一致性推行，以最少代價達至最大效果。

李家超指出與內地「逆隔離」與內地商討中，已制定核酸測試的標準，至於如何用「閉環」形式，以及如何將需要接受「逆隔離」人士送到內地，亦與內地相關當局討論中，現時內地有疫情管控需要，大家共同處理疫情期間，大家必須要時間探討。

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責任編輯：伍瑋瑋