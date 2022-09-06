【時尚Icon】Joyce中環旗艦9月14日告別中環　櫥窗相片展見證香港時尚歲月【內附多圖】

▲ 位於中環的Joyce Boutique旗艦店於9月14日結業，隨即翌日會在金鐘開設新店，話雖如此，但屹立於此地超過20多年的店舖，如今失手於中環，難免叫人有點可惜。（攝影：黃建輝）

在國際時裝界，相信沒有人不認識Joyce Ma（馬郭志清）這名字，雖然她早已引退多年，但她過去的一切仍然叫不少人津津樂道。而早前得悉已經有20多年歷史的中環旗艦店於9月14日結束，雖然金鐘新店會緊接出現，但仍不禁叫人唏噓，看來在大時代巨輪下再加上滔天的疫情淹至，任何人都要咬緊牙關過活和作出改變。

事先張揚，Joyce Boutique於9月14日將中環旗艦店結束，並不是意指Joyce Ma的名字從此在香港時裝界消失，位於金鐘的全新店舖將會緊接面世，而尖沙咀店和旗下所經營的品牌獨營店舖，例如Dries Van Noten和Rick Owens等會照常營業，不過，中環作為香港的核心地段，Joyce Boutique屹立於中環超過半個世紀，今天一下子離開代表著香港的據點，對有點年資而又喜愛時裝的本地消費者來說，說實在感歎在所難免。

畢竟由Joyce Ma於1971年一手創立的Joyce Boutique，最初只瑟縮在文華酒店內的商場，到遷往有齊花店和cafe的嘉軒廣場、然後再到現址新世界大廈合共28,000呎的店舖，Joyce Boutique就如香港經濟發展的縮影一樣。

▲ 這一幅世紀合照大家應該沒看過了吧﹗由右至左：Joyce Ma、川久保玲和Jil Sander。（攝影：何偉雄）

由80年代社會經濟起飛，大家學懂了良好品味是甚麼的一回事，到今天因為世紀疫情而陷入困局，當中高低起伏半世紀，無論是後來者的I.T、又或是歷史比Joyce Boutique有著更老年資的Lane Crawford相繼崛起，但在國際時裝界一提起就叫人肅然起敬的，還只有這一位Joyce Ma可以做到，真正說得上是後無來者。

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這一次Joyce Boutique告別中環，當然沒有大鑼大鼓，但作為向大家道別，店舖的櫥窗設計團隊就作出一次最簡單而又最精采的回顧，在店舖入口處一口氣展示了大量相片。

相片內容由當年的《Joyce Magazine》封面，到最叫人看得津津有味，記錄著當年Joyce Ma東征西討與及和不同時裝大師的合照，當中不少相片過往幾乎從未曝光，例如Joyce Ma、川久保玲和Jil Sander的3人世紀合照，還有Kenzo、Romeo Gigli、Dries Van Noten和Rick Owens等，甚至2007年中環Joyce Boutique的面貌等，而且絕對歡迎大家往店內拍照，一起見證光輝歲月。

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YouTube的見證

假若大家於9月14日前去不到Joyce Boutique中環店作最後告別，筆者有另一個相當不俗而又「一click即到」的選擇，要說的是去年4月在YouTube裏有位名為Natalya Ho's MCM Honors Thesis的YouTuber，她上載了兩條短片，短片名稱分別為《Joyce Ma：The Asian Doyenne of Fashion Retail》和《ReJOYCE and Reflect：An Ode to Mrs. Joyce Ma》。

短片裏Joyce Ma本人親自現身，而且和與她並肩作戰的員工齊齊訴說著當年往歐美買貨的經過，雖然每條短片只有約短短的6分鐘，但內容和呈現的相片非常精采，而據聞這位YouTuber之所以能夠請到Joyce Ma現身，正因為她就是Joyce Ma的孫女，所以這位時裝界的Queen Bee才欣然答應亮相。

記者：何偉雄