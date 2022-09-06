【酒店下午茶】尖沙咀凱悅韓國香印提子下午茶　品嘗頂級姬香公主入饌鹹甜美食【內附連結】

▲ 尖沙咀凱悅酒店聯乘韓國農水產食品流通公社推出「韓國香印提子下午茶」，以當造香印提子製作多款鹹甜美食。(酒店提供)

適逢香印提子當造時期，尖沙咀凱悅酒店聯乘韓國農水產食品流通公社推出「韓國香印提子下午茶」，讓大家於這個初秋沈醉在香印提子的清新果香。

是次跟酒店合作的韓國農水產食品流通公社屬非營利性政府機構，主要推廣韓國農水產食品，提升國際市場地位，促進當地農業經濟。

下午茶的主角，是擁有頂級香印認證的韓國「姬香公主」香印提子，在韓國的三級制香印提子質量排名最高，產自韓國最知名的香印產區慶尚北道。其種植過程嚴謹，農夫會將生長得不夠理想的提子剪去，集中所有養分予剩下的一束，令果實生長到理想的外型及獲得最大的營養。這個過程需要大量的時間和精力，讓韓國「姬香公主」香印提子更顯珍貴。

為了提供穩定的環境及減少使用殺蟲劑，每束提子均使用獨立袋子包裹種植，防止提子因氣溫過熱、害蟲或污染物感染等因素影響生長。

韓國「姬香公主」香印提子賣相圓潤飽滿，香脆多汁而且含糖量高，糖度可達到16° Bx或以上，每顆提子亦比一般提子重 20%，約重 16 克，份外香甜矜貴。

▲ 下午茶焦點的韓國香印提子撻，粒粒香印提子十分吸睛。(酒店提供)

下午茶美點大部份以韓國「姬香公主」香印提子入饌，重點推介韓國香印提子撻，底層的的吉士醬富有提子清香，綴以粒粒香印提子，吸睛之餘亦非常美味。韓國香印提子奶凍，質感幼滑，奶凍帶有香印提子的清甜味道，甜而不膩。韓國香印提子杏仁果仁牛角包，注滿富有清新韓國香印提子果肉的忌廉，入口輕柔，令人垂涎欲滴。

食客更可獨立品嘗冰凍韓國香印提子，細味提子的原有香甜滋味。其他甜點還有焦糖朱古力香梨蛋糕、栗子蓉榛子瑞士蛋糕卷及新鮮焗製的提子乾英式鬆餅，讓客人大快朵頤。

鹹點亦不遑多讓，當中的鴨肝醬韓國香印提子檸檬醬配烤酸種包，便結合傳統法式鴨肝醬的獨特風味及清新怡人的香印提子檸檬醬，味道誘人。香茜腩肉刈包是經典亞洲美饌，在鬆軟的的麵餅中夾上細嫩的腩肉及芫茜等餡料，層次豐富美味。

其他鹹點還包括珍寶啡菇撻配嫩菜苗及柑橘醃製三文魚配法式酸忌廉檸檬百里香軟包。

飲品方面，客人可配上清涼的韓國香印提子梳打或韓國香印提子蜜桃汁，在愜意的午後時光瀰漫甜蜜果香。

韓國香印提子下午茶價錢為每兩位為$518(另加一)，即日至10月31日逢周一至六下午3時至5時於咖啡廳限量供應，公眾假期除外。咖啡廳另提供外賣下午茶套餐。

▲ 酒店另設下午茶外賣(酒店提供)

「韓國香印提子下午茶」

地址︰尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

訂座：3721 7700

記者：招美寶