【封區檢測】政府圍封葵涌石籬二邨石祥樓　藍田滙景花園11座2人被發現未有強檢

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本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:05】政府圍封葵涌石籬（二）邨石祥樓

政府今日下午5時起圍封在葵涌石籬（二）邨石祥樓，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（7日）上午約10時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。

【11:59】藍田滙景花園11座2人被發現未有強檢

在職家庭及學生資助事務處和大學教育資助委員會秘書處今日（6日）聯同觀塘警區和衞生署在藍田一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動今日上午8時15分開始，至上午11時15分結束。

政府派員於藍田滙景花園11座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有新冠病毒檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

政府在是次行動共檢查了210名受檢人士。當中，兩人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中一人發出了10,000元定額罰款通知書。

【09:38】油塘油美苑澤美閣發現7宗陽性

油塘油美苑澤美閣725名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現7宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪288戶，當中42戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：李榮忠