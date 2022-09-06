  • 34°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 12:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亞視一姐】薛影儀涉無牌駕駛以4宗罪被捕　多次惹官非曾兩度被控普通襲擊罪

娛樂 11:18 2022/09/06

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

「亞視一姐」薛影儀涉無牌駕駛被捕。

現年38歲、「亞視一姐」薛影儀（阿儀）近日網上流傳一段在中環海濱無牌駕駛電單車的片段，片中她沒帶上頭盔，在一名穿上反光衣的男子指導下駕駛電單車，該名男子曾一度扶住車柄協助，期間更表示「放手得㗎喇」、「你慢慢畀油」等。

從影片中亦聽到拍片女子大呼：「嘩，小心呀！」、「阿儀你好大膽呀！」、「阿儀你好勁呀！」

最新影片推介：古天樂劉青雲專訪

4宗罪被捕

薛影儀無牌駕駛的片段，被放到社交平台。港島總區交通部執行及管制組特遣隊早前於網上巡邏，發現一名女子在中環海濱活動空間駕駛一輛電單車，並且沒有帶上防護頭盔，而該電單車亦涉嫌為未有登記車輛。

經過調查後，警方昨日（9月5日）以4宗罪拘捕薛影儀，包括涉嫌「駕駛時沒有駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」。薛影儀已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

兩度被控襲擊罪

薛影儀去年9月在元朗朗屏邨被街坊發現未有戴上口罩，於是拍下她放上網「公審」，阿儀不滿被狙擊，在升降機向對方「起飛腳」及多次用手襲擊拍片者而被捕。

今年3月案件提堂，阿儀承認控罪，控方在庭上披露她於2012年有過同類案底，最後判罪即時入獄兩星期兼罰款5千元。辯方律師即時向法院提出申請保釋上訴，最終法院接納申請，需繳交5百元保釋金。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【亞視忠臣】劉錫賢因肥胖多病險窒息致抑鬱　最高峰315磅為未婚妻決心求醫減肥
17:26 2022/06/27
【亞視忠臣】劉錫賢因肥胖多病險窒息致抑鬱　最高峰315磅為未婚妻決心求醫減肥
【試當真】Yanny化身Yan小玲惡搞神劇《我和殭屍》　「神還原」天佑+珍珍獲讚超水準
12:18 2022/07/05
【試當真】Yanny化身Yan小玲惡搞神劇《我和殭屍》　「神還原」天佑+珍珍獲讚超水準
【夫妻之道】圈中模範夫婦談夫妻相處之道　方平鮑起靜結婚42年金像獎放閃
13:30 2022/07/18
【夫妻之道】圈中模範夫婦談夫妻相處之道　方平鮑起靜結婚42年金像獎放閃
【有個閨密叫祖藍】苑瓊丹加入TVB首周返亞視喊　自認八卦：收埋好多黑材料
12:45 2022/09/01
【有個閨密叫祖藍】苑瓊丹加入TVB首周返亞視喊　自認八卦：收埋好多黑材料
【無牌駕駛】「亞視一姐」薛影儀涉無牌駕電單車　涉4罪被警方拘捕
22:48 2022/09/05
【無牌駕駛】「亞視一姐」薛影儀涉無牌駕電單車　涉4罪被警方拘捕

你可能感興趣

【亞視忠臣】劉錫賢因肥胖多病險窒息致抑鬱　最高峰315磅為未婚妻決心求醫減肥
17:26 2022/06/27
【亞視忠臣】劉錫賢因肥胖多病險窒息致抑鬱　最高峰315磅為未婚妻決心求醫減肥
【試當真】Yanny化身Yan小玲惡搞神劇《我和殭屍》　「神還原」天佑+珍珍獲讚超水準
12:18 2022/07/05
【試當真】Yanny化身Yan小玲惡搞神劇《我和殭屍》　「神還原」天佑+珍珍獲讚超水準
【夫妻之道】圈中模範夫婦談夫妻相處之道　方平鮑起靜結婚42年金像獎放閃
13:30 2022/07/18
【夫妻之道】圈中模範夫婦談夫妻相處之道　方平鮑起靜結婚42年金像獎放閃
娛樂人物職業 亞視 娛樂行業 罪案 社交平台

最高瀏覽

【宣布離婚】台上承認與韓籍太太結束18年半婚姻　周國賢激動落淚：過去身在福中不知福
10:29 2022/09/05
【宣布離婚】台上承認與韓籍太太結束18年半婚姻　周國賢激動落淚：過去身在福中不知福
【愛要及時】港媽猝逝前給放工後的兒子留飯　兒子按指示加熱飯菜吃下淚崩
18:30 2022/09/04
【愛要及時】港媽猝逝前給放工後的兒子留飯　兒子按指示加熱飯菜吃下淚崩
【東張西望】深水埗企跳案揭家庭悲歌　5歲男童生前疑受虐大腿僅汽水罐粗
11:25 2022/09/05
【東張西望】深水埗企跳案揭家庭悲歌　5歲男童生前疑受虐大腿僅汽水罐粗