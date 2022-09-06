【亞視一姐】薛影儀涉無牌駕駛以4宗罪被捕　多次惹官非曾兩度被控普通襲擊罪

▲ 「亞視一姐」薛影儀涉無牌駕駛被捕。

現年38歲、「亞視一姐」薛影儀（阿儀）近日網上流傳一段在中環海濱無牌駕駛電單車的片段，片中她沒帶上頭盔，在一名穿上反光衣的男子指導下駕駛電單車，該名男子曾一度扶住車柄協助，期間更表示「放手得㗎喇」、「你慢慢畀油」等。

從影片中亦聽到拍片女子大呼：「嘩，小心呀！」、「阿儀你好大膽呀！」、「阿儀你好勁呀！」

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4宗罪被捕

薛影儀無牌駕駛的片段，被放到社交平台。港島總區交通部執行及管制組特遣隊早前於網上巡邏，發現一名女子在中環海濱活動空間駕駛一輛電單車，並且沒有帶上防護頭盔，而該電單車亦涉嫌為未有登記車輛。

經過調查後，警方昨日（9月5日）以4宗罪拘捕薛影儀，包括涉嫌「駕駛時沒有駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」。薛影儀已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

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兩度被控襲擊罪

薛影儀去年9月在元朗朗屏邨被街坊發現未有戴上口罩，於是拍下她放上網「公審」，阿儀不滿被狙擊，在升降機向對方「起飛腳」及多次用手襲擊拍片者而被捕。

今年3月案件提堂，阿儀承認控罪，控方在庭上披露她於2012年有過同類案底，最後判罪即時入獄兩星期兼罰款5千元。辯方律師即時向法院提出申請保釋上訴，最終法院接納申請，需繳交5百元保釋金。