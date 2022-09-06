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【新手貓奴】馬國明為湯洛雯湊貓顯愛心　馬明抱喵星人化身慈父

娛樂 10:20 2022/09/06

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馬國明變新手貓奴。

馬國明（馬明）早前大方承認與女友湯洛雯（靚湯）同居共築愛巢，順理成章成為靚湯兩隻布偶貓主子的新手貓奴。愛屋及「貓」的馬明日前參觀全港首個以喵咪為主題的《Cat.Art.Metaverse》NFT藝術館，並試玩首間實體「Cat Fun House」，盡顯愛心爆棚的貓奴一面！

面對貓咪，馬明表現相當溫柔體貼，耐心地陪貓咪玩耍，逗得貓咪非常開心。馬明一臉陶醉之態儼如慈父一樣，似乎已被薰陶成一名貓痴。

在主題房貓貓十分開心。

馬明表示：「早前女友離港工作，我獨力照顧兩隻貓咪，發現原來自己頗有天份當貓奴，短短一兩日便上手，和他們感情愈來愈好。今日與我一起玩耍的布偶貓與家中同種，一樣活潑好動，喜歡四處探索。」

他指香港很少有這種專為貓奴和主子而設的玩樂空間，主子一定相當興奮，在忍者貓架上跳上跳下，在彩虹隧道中飛快穿梭，玩到樂而忘返！「很高興可以參與這類推動寵物友善意識的活動，希望將來可以有更多寵物友善的場地，讓人寵同樂。」

另一間主題房。

寵物藝術勝地北角匯跟本地科創社群 CATCATION 合作，設置《Cat.Art.Metaverse》NFT藝術館，把「貓」、「元宇宙」、「藝術」三大元素結合，多元形式呈現300幅以「貓咪Wain去度假」為主題之NFT喵畫，更把多個喵化日本景點帶到大家眼前。

同場亦設有線上線下以（O2O）貓咪主題玩樂空間 期間限定的互動Cat Fun House，讓貓奴及主子投入沉浸式人貓互動體驗。

最新影片：古天樂劉青雲專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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