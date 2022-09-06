【貓奴注意】北角匯推喵咪宅度假主題房　策劃人盼推動人貓共融空間

▲ 「CATCATION」創辦人之一Catar （左）及室內設計師Rachel，共同打造北角匯商場的貓貓主題展覽。（攝影：陳永康）

在香港有關寵物共融的概念仍在起步階段，要找可以跟毛孩同玩的室內場地，選擇確實不多。最近有本地科創社群「CATCATION」首次跟北角匯商場合辦《Cat.Art.Metaverse》，除展出以貓咪為主題的NFT藝術館，並有兩個期間限定的主題房間，讓貓奴帶主子一嘗Staycation體驗。

是次以「喵星人」為主打的「Cat.Art.Metaverse」活動，有兩大重點主題，包括全港首個喵咪主題NFT藝術館，展出300幅出自藝術家Ching Lee所繪的NFT作品，而部分NFT畫作亦會成為實體展區，化身成打卡位在北角匯商場內展出。

▲ 商場內的主藝術館，展出多幅以貓咪Wain為主題的NFT圖畫。

此外，兩個期間限定的互動「Cat Fun House」，更是可讓一眾愛貓之人帶同主子，以消費積分換取入場證，到訪商場內的兩大主題房間，人貓同享玩樂空間。

人貓同樂宅度假

策劃是次活動的科創社群「CATCATION」，原是一間以發展Web 3.0區塊鏈技術的公司，緣何由科技行業拓展至推動寵物活動，「CATCATION」創辦人之一Catar Liu解釋：「我們在發展虛擬技術之外，團隊亦想做一些有意義的事情，而公司同事有不少是貓奴，會去領養、做暫託家庭等，亦很關注棄養貓隻問題，因此就想做一個結合虛擬和實體，由網上帶到線下的貓社群企劃。」

雖然Catar本身沒有養貓，但因為工作夥伴經常分享飼養毛孩的經驗，故亦深明一眾貓奴的感受。養貓和養狗是兩種不同的體驗，狗隻在戶外相對較多可以活動的空間，但貓的特性大多是留在室內，其實不少主人都想帶貓隻出街，不過可選擇的地方不多，也擔心會有走失的問題，因此啟發我們以『宅度假」為概念，打造一個人貓可以共同享樂的空間『Cat Fun House』，就算不能帶貓貓去旅行，一樣可以有去度假感覺。」

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以毛孩角度出發

位於商場內的兩間「Cat Fun House」主題房間，以日式設計為主，一個充滿江戶時代感覺；另一個則以日本人最愛的彈珠機為概念。負責是次企劃的室內設計師黃卓瑤（Rachel），之前曾有為動物醫院及傢俬店打造關於寵物主題的設計，故明設計優先以貓貓的安全為前提。

Rachel雖是一名狗主，但深明貓奴要找地方玩的地方不多，故她亦以貓貓的角度出發，因為牠們是最大的用家，Rachel分享設計概念：「兩個主題房間意念十分不同，由主題、布置至燈光的感覺都有很大對比，而中間就有一個把兩者連結的空間，裡面亦有很多細節位，如有透明的小隧道、木橋、雙層安全門鎖、屋頂圍網等安全措拖，且每段玩樂時段中間亦有專屬清潔用品，最重要讓貓貓感覺安全、安靜，沒有陌生人及密封的空間都可以令貓貓玩得開心，主人又可以放心。」

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▲ 另一主題房「喵次元彈珠館」，有充滿科幻感的霓虹燈隧道。

Catar笑言：「我找合作的夥伴，都希望是真正是喜歡小動物的人，好像我公司的同事，每日24小時的生活都在關心著寵物，這樣才能真正去明白主人和動物的需要。」

盼建立愛貓社群

事實上，是次策劃「Cat.Art.Metaverse」的願景，是在推動更多人寵共融的空間，亦希望能結集不同的愛貓社群，透過線上或線下的力量，去幫助更多有需要的毛孩。

▲ 商場打卡位之一：富士山下貓溫泉。

Catar表示：「我們希望主人不止是跟寵物拍照分享，而是可以建構一個元宇宙空間，結集更多的貓社群，在虛擬世界透過NFT、儲積分、購物等增加用戶體驗，而在現實中，亦希望能跟更寵物共融的商場合作，實行類似今次『Cat Fun House』的企劃，或跟其他保護動物的團體合作，透過不同的方案幫助小動物。」

《Cat.Art.Metaverse》NFT藝術館

日期：即日起至10月9日

《期間限定Cat Fun House》

日期：即日起至9月12日

地點：北角匯2期1樓114號舖

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記者：陳家昌

