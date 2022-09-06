【安全感】年近「七張」仍拼命工作 鄭丹瑞自揭中學年代經歷缺乏安全感

▲ 我拼命工作，來者不拒，是因為擔心有一天，自己會失去一切。

一眾損友玩無可玩，搞了一個「損友吹水群組內最缺乏安全感的人」選舉，大比數勝出的，竟然是我。也不知道是出乎意料，還是意料之內。

我不否認，自己前半生很缺乏安全感，一切源於初中的日子，由於父親忽然失業，看著哥哥姐姐、父母親為這頭家奔波，而我因為年紀太小，一點也幫不上忙。

惟有強迫細我兩、三年的小鄰居，接受我的補習建議，賺取微薄的補習費，也叫做為自己的家出一分力，一直對鄰居張先生心存感激，他的孩子其實不需要補習，只是想幫我一把而已。長大之後，這個忽然失業的陰影，一直影響住我，我拼命工作，來者不拒，是因為擔心有一天，自己會失去一切。漸漸也就習慣了，發覺缺乏安全感，其實也沒有甚麼大不了。

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「你已經接近『七張』，好心你就放低一啲無謂嘅工作，好好享受下人生啦！」不止一次，被好事之徒勸說：「理論上，你應該好安全?啦！」我是那種「意見接受，但缺乏安全感照舊」的人，總會無端端擔心，明天一睜開眼，擁有的一切，就會化為烏有。

這陣子，有幾個項目，本來安排得天衣無縫，一個完了接一個，結果因為疫情，先是拖延了好一段時間，然後一下子都要在同一時間開工，忽略了自己原來已經不再年輕，精神、體力已經有點支持不住，一眾損友搞這個選舉，其實是溫馨提示、為我好，我只能答：明白，多謝，會改。

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