【政府牙科】林哲玄形容初步登記安排「有好過無」　冀當局考慮可透過電話或上網等登記

▲ 林哲玄形容初步登記安排是「有好過無」，冀當局考慮可透過電話或上網等登記。（資料圖片）

衞生署指為進一步便利市民接受非預約緊急牙科服務，由昨日（6日）起，轄下6間提供牙科街症服務的診所將推行「初步登記」安排，以盡量避免出現求診人士通宵排隊的情況（詳情即看【下一頁】）。

醫療衞生界立法會議員林哲玄在一個電台節目指，雖然市民不用凌晨排隊，但在之前一晚到場輪候登記後，在當天到場又需要再登記多一次，有關安排仍不是很理想，形容「初步登記」安排是「有好過無」，希望當局考慮透過電話或上網等登記，再改善措施。

立法會議員梁文廣在同一個電台節目中表示歡迎措施，認為能避免市民尤其是長者凌晨排隊輪候，希望當局考慮是否在轄下所有相關診所都推出「初步登記」安排。他又指市民對牙科服務的需求殷切，建議政府可以與非政府機構合作，提供牙科保健及預防服務，提供更多公營牙科服務。

根據政府的推算，預計未來5年會多400名牙科醫生，而給予非本地畢業的牙科醫生考試，亦已由每年一次改為每年兩次。林哲玄認為，如果不投入更多資源，只增加人手，幫助亦有限。

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責任編輯：李榮忠