【黯夜守護者】羅毓儀首集被殺曝露悲慘身世　童顏Yuki再演不良少女演技自然

由陳展鵬、陳煒、陳敏之等主演的TVB新劇《黯夜守護者》於昨晚（9月5日）首播，首集已經出現一宗16歲援交少女梁敏詩（Maisy）被殺、伏屍在蘭桂坊街頭的案件，重案組的高輝（陳展鵬飾）、方梓翹（陳煒飾）發現其死因疑點重重！

當中演被殺援交少女Maisy的就是向來童顏的羅毓儀（Yuki），26歲的她即使是演16歲的女高中生也毫無違和感。

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援交少女被殺

昨晚的一集講到Maisy在酒吧內看到曾經服務的男士擁著另一女生，後來獲同任援交少女的Cindy何欣遙（區明妙飾）幫忙下，成功接洽開價一萬元的援交生意。

Cindy指客人會在3分鐘後到，會駕車接載Maisy，而當時Maisy在不斷喝酒。誰不知在翌日早上，Maisy被清潔工發現伏屍在蘭桂坊街頭。

案發現場未有發現大量血跡和可疑的傷口，暫列為死因不明。驗屍報告初步證實她因吸食大量毒品致命，惟其後腦輕微腫脹，案件疑點重重。

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Maisy身世坎坷

繼《食腦喪B》後，再演不良少女的Yuki今次身世坎坷得多，表面上愛蒲、做援交，但其實由於父母離異後生父遲遲有支付贍養費，為了交租及照顧細佬妹，Maisy才走上援交之路。

網民大嘆心痛：「人間悲劇」、「使唔使玩到咁悲呀」、「Yuki演技幾好，好自然」等。

Maisy被殺與Cindy有關？

在今晚（9月6日）播出的一集，林偉倫（袁文傑飾）見女友梓翹（陳煒飾）受傷，勸梓翹辭職，並帶同兒子隨他移居上海。高利貸到扁瓦爐追債，侍應程國輝阻止不果，向高輝（陳展鵬飾）求助。高輝、梓翹找到敏詩的援交客人張允賢（鄭啟泰飾），允賢道出案發當晚的經過。

高輝發現Maisy的交友帳號被刪除，懷疑與Cindy有關。高利貸再次上門向倩雯（陳敏之飾）追債，被收數公司老闆阻嚇。倩雯的女兒盧小寶（江嘉敏飾）是KOL，她為拍片吸引網民，向高輝打聽Maisy一案。淑慧（胡蓓蔚飾）停用家中的無線網絡，Cindy匆匆離家，並聯絡毒品拆家食腦！

▲ （劇照）

常演少女角色

演被殺援交少女Maisy的Yuki於2019年投考藝員訓練班加入TVB，短短3年發展不俗，參與多部劇集，她曾以天真活潑方式於《雙生陌生人》演繹湯洛雯角色的年輕版「俞風」而受到關注。

她又曾在《食腦喪B》演不良少女，以及在處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演美少女作家「路小小」，可以說是成為TVB近年的御用演少女的演員。

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棄當MT

Yuki在2018年於香港城大修商業營運管理並以一級榮譽成績畢業，其後到內地中山當MT（Management Trainee，見習行政人員職位），再加入娛樂圈。

她曾接受TOPick專訪時表示從小對演戲感濃厚興趣，但母親時常潑冷水著她不要貪慕虛榮，要努力讀書，離港工作卻釀成加入娛圈的「機會」：「一個星期5天在內地，可能家人不捨得我，亦感覺到我對這方面熱誠不大。此時媽媽竟然叫我參加藝員訓練班，當時正和妹妹到日本旅行，媽媽不斷追問我報名了沒有！」

最後，在母親鼓勵下報名，在千人參加者中成功突圍而出。此外，她亦懂彈結他和鋼琴，曾組業餘樂隊MochiIce公開表演，可說是多才多藝。