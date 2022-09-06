【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義

毛記電視藝人東方昇（王嘉偉）早前赴英國拍攝節目，與移民當地的YouTuber混血肥仔（曾達恩）合作。最近混血肥仔返港探親，順道拍攝YouTube節目《返嚟再講》，第二集邀請到東方昇任嘉賓，當中提及到香港移英潮的話題。

東方昇講起在英國訪問移民港人時，聽到對方不停跟他分享英國生活有多好，有感對方是在自我安慰，此番言論在網上引起討論，網民反應兩極。

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毛記電視節目《國家級任務》的主持東方昇，去年到英國訪問了移民當地的「啱Channel」創辦人混血肥仔，了解港人移民當地的情況。

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早前混血肥仔返港，順道拍攝了節目《返嚟再講》，第2集以「英國的震撼教育」為題，邀請到東方昇擔任嘉賓，他直言上次到英國拍攝時，見到比想像中的移英港人，感覺非常震撼：「移英港人Not alone的感覺更強。」

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比較並無意義

東方昇去年到英國訪問了不少香港人，其中讓他有深刻感受的，是有些移英港人會不斷跟他強調當地生活有多好：「其實我已經聽到有點麻木，當刻的感覺是覺得他想講給自己聽，想確定這個決定是對的。他心中一定對這個決定有質疑，但他一定要告訴自己『這是對的』。」

為了女兒決定移民的混血肥仔亦表示：「我不意大家比較生活，但這是無意義和自欺欺人的。因為生活並不是單一的，不是只做一件事，有很多東西配合，所以不能把它量化作出比較。」

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東方昇則以他在節目《圍爐取戀》的戀愛觀作例子：「新戀人無可能跟舊愛比較，因為這是個選擇，選擇了當然會有好與不好的地方，你選擇了新的就無得比較，只能全心全意去愛他。」

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網民反應兩極

有網民就著東方昇的言論作出熱烈討論，部份網民認為終於有人開腔指責英國「新移民」，覺得移英的港人其實到當地也只是二等公民，不需要「吹奏」自己生活有多好。

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亦有網民覺得大家誤會了東方昇的言語：「你唔好曲解先，佢唔係咁嘅意思，最主要係覺得既然選擇咗就無必要不斷比較兩個地方」、「佢講嘅係事實，唔係寸，只係講個真實幾可悲，移民與留低，沒有誰被誰清高」。