【減肥大作戰】曾重250磅患糖尿病以輪椅代步　70歲洪金寶近照曝光精神充沛

▲ 70歲洪金寶近照曝光，看來精神充沛。

70歲「影壇大哥大」洪金寶，一直以身型龐大卻身手靈敏，活躍影壇，惟近年洪金寶的健康卻屢傳出現狀況，多次被拍到出入要以拐杖或坐輪椅代步，身型看來也暴瘦不少，引起外界關心。而近日盧惠光就貼出與洪金寶的合照，可見洪金寶氣色紅潤、精神充沛，狀態看來不錯。

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盧惠光上周五（2日）在Instagram曬出與洪金寶的合照，並表示：「難得今晚可以同洪導演大哥大食餐飯！差不多三年冇見！時間真係過得快！」引來不少網民留言支持：「洪金寶精神不錯」、「您倆都是我最喜歡的演員」、「兩位世界級演員同框，太難得，希望你們健康」。

▲ 盧惠光曬出與洪金寶的合照。（圖片來源：盧惠光Instagram）

洪金寶過往曾接受鄭丹瑞《健康‧旦》YouTube平台訪問，表示自己小時候很瘦，14歲才開始變肥，但就表示肥胖沒有影響他的身手。而洪金寶體重高峰期曾達250磅，2009年曾入院做「通波仔」手術，而又因早年拍戲積聚舊患，他在2017年膝蓋曾開刀，行動力大不如前。加上年紀漸長，並患有糖尿病，令他一度要用拐杖或坐輪椅代步。

洪金寶身體狀況引起家人擔憂，新抱周嘉蔚就曾表示，「老爺」洪金寶因拍戲遍體麟傷，更抱不起孫仔，因此令洪金寶為健康決心減肥。而洪金寶的太太高麗虹為了他的健康著想，就叫他嘗試「16/8斷食法」，每天限制三餐在8小時內完成。至於過往曾自嘲是「飯桶」、最高記錄吃到9碗飯的洪金寶，也在兒子洪天祥建議下減少進食澱粉質，配合減磅。

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近年斷食法盛行，不少明星如古天樂、森美、大S徐熙媛等，都試過用此法來Keep Fit。台灣營養師宋明樺就提醒，採取目前最流行「16/8斷食法」減肥的人士必須遵守其中的六大原則，方可成功達到減重效果。

「禁食期」有不同禁食程度

宋明樺表示，「16/8斷食法」，顧名思義是減肥人士在全日的其中16小時內完全不吃任何食物，只能喝水，其餘8小時則可進食。這方法原理是透過16小時「禁食期」使體內胰島素下降，同時使升糖素開始作用，消耗體內原本儲存的能量和脂肪，以達到減重、減脂的效果。

而在16小時「禁食期」內，宋明樺就表示其實亦有不同的禁食程度供參考：

嚴格執行完全不吃任何東西，只能喝水

可以喝少許無熱量或是低熱量流質飲品

可以吃少量低熱量點心，如低糖水果等

宋明樺強調，減肥人士在「8小時進食期」內絕不可任意進食。她指出，過去有研究發現，「16/8斷食法」在初期的確有明顯減重效果，但如果減肥人士在「8小時進食期」內的飲食全然不控制熱量，甚至超過身體本身所需，最終減重的效果只會變得並不明顯，過多的熱量仍然會在體脂上表現出來。

因此要正確運用「16/8輕斷食法」，宋明樺就強調以下6大原則：

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責任編輯：羅嘉欣