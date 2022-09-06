【靚太廚房】強逼小朋友進食恐更易偏食 營養師教4招引導子女均衡飲食
為人父母都希望子女健康成長，但面對小朋友「揀飲擇食」，的確感到相當煩惱。今集《靚太廚房》請來英國註冊營養師Joanne教大家有「營」漢堡薯條食譜，並分享改善小朋友偏食壞習慣的方法。
不愉快進食經驗是常見偏食成因
Joanne指出食物的陌生味道及質感會令孩子抗拒進食，家長必須需要找出問題來源，才可對症下藥。而最常見的偏食主因是父母曾經迫使小朋友進食，加上在強逼進食過程中，容易令小朋友「濁親」甚至鯁親，以致他們留下陰影，就變得更拒抗進食。
另外，父母亦應以身作則，做個好榜樣。如果父母是不吃肉或菜，小朋友就會照單全收，有樣學樣。
曾經見過有對父母餵個女食素菜意粉，而自己就食緊薄餅。個小朋友就好不解咁問: 「點解你地食pizza，而我就要食菜? 」咁只會令小朋友更加唔聽你講。
父母可發揮創意為子女下廚
Joanne續指，若小朋友抗拒進食，容易導致營養不良，影響發育。如拒絕進食肉類就會缺乏蛋白質，從而影響免疫能力及肌肉發展。因此，她建議家長可在孩子加固的時候培養飲食習慣，家長亦可參考以下提議。
1.有些小朋友喜歡紅色、黃色及橙色等鮮色的食物，但未必喜歡綠色的食物，如:素菜、青豆等。家長可以在子女加固的時候，嘗試安排他們接觸不同顏色、質感及味道的食物，讓子女適應味道。
2.父母可和小朋友一起下廚，讓他們選擇自己喜歡的煮食器皿去承載食物，從而增加他們的食慾及進食樂趣。
3.如果子女討厭進食南瓜等蔬果，父母可在烹調時，將南瓜混合肉碎中，做成一個肉醬意粉，吸引小朋友進食。當子女習慣味道之後，就可循序漸進地增加蔬果的份量。
4.如小朋友喜愛快餐食物，父母就可以多研究食譜，將食物款式或包裝變成快餐類別，有助吸引小朋友進食。
有「營」漢堡薯條
Joanne指漢堡排含豐富鐵質及蛋白質，而麵包及薯條可為小朋友提供澱粉質，素菜及芝士為高鈣質食物，小朋友就可以均衡攝取營養。
材料
|羅馬生菜
|2至3片
|車打芝士碎
|2湯匙
|雞蛋
|1隻
|薯仔
|1個
|免治牛肉
|80克
|生粉
|少許
|黑椒
|少許
|漢堡包/餐包
|1個
做法
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1) 將薯仔去皮並切成條狀，白烚到半熟狀態，然後放入焗爐。
2) 牛肉剁碎，加入蛋白、生粉及黑椒拌勻。搓成圓形後，輕微壓扁即可下鑊煎。
3) 漢堡包中間切開後，放上漢堡排、生菜及芝士碎。
4) 從焗爐取出薯條，放到碟上，即成。
下廚小貼士
1.可將薯條壓成薯蓉，然後加入芝士及牛奶，令質感變得滑身。然後再加入少許生粉拌勻，搓成條狀放入雪櫃，最後才放入焗爐焗即可。
2.建議購買較少油花的牛肉，就能減低脂肪攝取，亦可用免治牛肉代替。
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責任編緝：張懿慧