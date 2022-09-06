【靚太廚房】強逼小朋友進食恐更易偏食　營養師教4招引導子女均衡飲食

▲ 小朋友偏食情況普遍，家長可嘗試為子女下廚，增加他們對進食的興趣。

為人父母都希望子女健康成長，但面對小朋友「揀飲擇食」，的確感到相當煩惱。今集《靚太廚房》請來英國註冊營養師Joanne教大家有「營」漢堡薯條食譜，並分享改善小朋友偏食壞習慣的方法。

不愉快進食經驗是常見偏食成因

▲ 大女Jovie（左）、細女Selina(中)及女兒好友Madison(右) 參加遊戲揀選自己曼喜愛的食物。（湛斯雅攝）

Joanne指出食物的陌生味道及質感會令孩子抗拒進食，家長必須需要找出問題來源，才可對症下藥。而最常見的偏食主因是父母曾經迫使小朋友進食，加上在強逼進食過程中，容易令小朋友「濁親」甚至鯁親，以致他們留下陰影，就變得更拒抗進食。

另外，父母亦應以身作則，做個好榜樣。如果父母是不吃肉或菜，小朋友就會照單全收，有樣學樣。

曾經見過有對父母餵個女食素菜意粉，而自己就食緊薄餅。個小朋友就好不解咁問: 「點解你地食pizza，而我就要食菜? 」咁只會令小朋友更加唔聽你講。

父母可發揮創意為子女下廚

▲ 面對小朋友偏食，Joanne指自己會在女兒們加固的時候去讓她們多嘗試不同顏色質感及味道的食物。(女兒好友Madison(左一)、大女Jovie(左二)、細女Selina(右二)。(湛斯雅攝）

Joanne續指，若小朋友抗拒進食，容易導致營養不良，影響發育。如拒絕進食肉類就會缺乏蛋白質，從而影響免疫能力及肌肉發展。因此，她建議家長可在孩子加固的時候培養飲食習慣，家長亦可參考以下提議。

1.有些小朋友喜歡紅色、黃色及橙色等鮮色的食物，但未必喜歡綠色的食物，如:素菜、青豆等。家長可以在子女加固的時候，嘗試安排他們接觸不同顏色、質感及味道的食物，讓子女適應味道。

2.父母可和小朋友一起下廚，讓他們選擇自己喜歡的煮食器皿去承載食物，從而增加他們的食慾及進食樂趣。

3.如果子女討厭進食南瓜等蔬果，父母可在烹調時，將南瓜混合肉碎中，做成一個肉醬意粉，吸引小朋友進食。當子女習慣味道之後，就可循序漸進地增加蔬果的份量。

4.如小朋友喜愛快餐食物，父母就可以多研究食譜，將食物款式或包裝變成快餐類別，有助吸引小朋友進食。

有「營」漢堡薯條

▲ 有「營」漢堡薯條賣相吸引，加上含豐富營養價值，家長可嘗試為子女下廚。（湛斯雅攝）

Joanne指漢堡排含豐富鐵質及蛋白質，而麵包及薯條可為小朋友提供澱粉質，素菜及芝士為高鈣質食物，小朋友就可以均衡攝取營養。

材料

羅馬生菜 2至3片 車打芝士碎 2湯匙 雞蛋 1隻 薯仔 1個 免治牛肉 80克 生粉 少許 黑椒 少許 漢堡包/餐包 1個

做法

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1) 將薯仔去皮並切成條狀，白烚到半熟狀態，然後放入焗爐。

2) 牛肉剁碎，加入蛋白、生粉及黑椒拌勻。搓成圓形後，輕微壓扁即可下鑊煎。

3) 漢堡包中間切開後，放上漢堡排、生菜及芝士碎。

4) 從焗爐取出薯條，放到碟上，即成。

下廚小貼士

1.可將薯條壓成薯蓉，然後加入芝士及牛奶，令質感變得滑身。然後再加入少許生粉拌勻，搓成條狀放入雪櫃，最後才放入焗爐焗即可。

2.建議購買較少油花的牛肉，就能減低脂肪攝取，亦可用免治牛肉代替。

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責任編緝：張懿慧