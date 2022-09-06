【尿道炎】女歌手彭佳慧患泌尿道發炎　自揭4個壞習慣令疾病找上門

▲ 彭佳慧患泌尿道發炎，自揭4個壞習慣令疾病找上門。

即將於10月「小巨蛋」開演唱會的台灣歌手彭佳慧，昨日(5日)於社交平台發文指自己「泌尿道又發炎了」，並上載了一張用試本杯盛載著的鮮紅血尿相，令不少網友大表驚嚇。她又透露不幸中的大幸是經過超聲波檢查後證實膀胱及腎臟都沒有問題，但醫生卻對自己警告「不要熬夜」、「不要憋尿」、「多喝水」及「壓力不要太大」。

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對於醫生的種種警告，彭佳慧亦Hashtag回應指「好的我知道了這些我都知道」，並示意粉絲們無需為自己擔心，指吃藥就會好了，然後感慨表示「女生婦科要顧好太重要了」。

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常忍尿、少飲水易致尿道炎

尿道炎主要由大腸桿菌引致，大部分女患者都屬於下尿道感染，病徵包括下腹疼痛、小便時赤痛灼熱、甚至出現血尿等。

根據衛生署資料，由於女性的尿道只有5厘米，令細菌容易直上膀胱，再逆流而上到達腎臟；而且女性尿道口鄰接陰道口，也靠近肛門，又被大小陰唇包圍着，若外陰不清潔或如廁後從肛門向前抹拭，很容易受到外陰、陰道或者肛門內細菌侵襲而引起感染。

泌尿外科專科醫生葉維晉曾接受TOPick訪問時表示，不少市民習慣忍尿或少飲水，令體內細菌迅速滋生，發生性行爲時，細菌也容易被帶到女性尿道，建議女性在行房後2小時内小便，把細菌排出，事後也可服用尿道炎抗生素作預防。

註冊中醫師梁尹倩（Cinci）表示，尿道炎是中醫淋證的範疇。主要症狀為：小便頻急、淋漓不盡、尿道澀痛。病因包括：外感風熱、濕熱之邪下注膀胱；脾胃兩虛，中氣不足，濕邪留戀不走，影響膀胱氣化不利。常見症狀如下：

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尿道炎發作期護理貼士

梁醫師提醒，尿道炎發作時要注意以下飲食事項，有助加快痊癒：

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責任編輯：羅嘉欣