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【紀念日】男人聚會7成忘記結婚紀念日 鄭丹瑞專欄：記錯日子要打300大板

親子 11:43 2022/09/06

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結婚紀念日不能搞錯。

「有無人會唔記得自己嘅結婚紀念日？」好事之徒在損友吹水群組上載了這個問題，回覆十分踴躍，接近七成損友會間中忘記自己的結婚紀念日。隨着年紀漸長，大家就更加振振有詞地認為自己老了、無記性了，值得原諒。

「有無兩公婆一齊唔記得咗自己嘅結婚紀念日？」好事之徒再問大家。結果相當嚇人，因為只有一位損友舉手，是損友甲。某年結婚紀念日，他和太太到高級餐廳吃晚飯，撑枱腳的時候，收到好朋友來電祝福，然後問：「尋晚結婚紀念日去邊度威呀？」損友甲和老婆大人兩個面面相覷，原來兩個都一起記錯了日子。「你兩公婆果然好合拍。」好朋友知道他們擺烏龍，記錯結婚紀念日之後，哈哈大笑地說。

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「咁唔算係唔記得咗自己嘅結婚紀念日，只係記錯日子啫。」損友甲企圖狡辯。「咁仲衰！」一眾損友群起攻之。「你可以因為事忙唔記得，仲情有可原，但係點可以記錯日子？」損友乙率先吹起揶揄我的號角。

「我知道你對節日一向都無乜好感，人哋出去慶祝，你就匿埋喺屋企大覺瞓，但係，結婚紀念日並唔係其他你唔重視嘅節日，咁都搞錯，抵打三百大板。」損友丙接力。

我心中一凛，忽然醒起：咦！自己的結婚紀念日快到了，幸好得好事之徒無聊一問，提醒了我。

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撰文 : 鄭丹瑞

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