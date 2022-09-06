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【刷單騙案】2男女當網上推銷員賺佣金　共失逾26萬元

社會 11:18 2022/09/06

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案件交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進。（資料圖片）

警方於昨日（5日）凌晨約12時接獲一名27歲姓陳女子及一名47歲姓葉男子報案，指分別在網上及在社交媒體收到招聘廣告，透過充當網上評論員以賺取佣金。

初步調查顯示，兩名受害人遂按指示前後將26.9萬元存入至對方指定的3個帳戶於網上平台以作購買電影票之用，惟其後當受害人與騙徒失去聯絡後，懷疑受騙，於是一同報警求助。案中兩名受害人共損失26.9萬元。

經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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責任編輯：李榮忠

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