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【北上掘金】胡杏兒演央視劇當第三女主角　內地拍劇綜藝雙線發展爆紅

娛樂 11:49 2022/09/06

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胡杏兒再有新劇推出！

藝人胡杏兒近年專注內地發展，除了參與劇集《那年花開月正圓》而令其在內地人氣大升外，她亦同時參與不少綜藝節目如《演員請就位2》及《乘風破浪的姐姐3》，實行雙線發展，成功在內地打響名堂。

繼早前她在慶祝香港回歸祖國25周年的電視劇《獅子山下的故事》中，由18歲演到65歲的演技一大挑戰外，近日杏兒再有新作品推出。

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新劇當第三女主角

她參演央視出品的最新醫療情感時裝劇《親愛的生命》，故事講述一班在頂級醫院工作的婦產科醫生為上位而競爭，同時也經歷了人生百態，並各自遇上摯愛，主演為宋茜、王曉晨、尹昉，而杏兒則是第三女主角。

雖然杏兒在《親》劇只為第三女主角，不過已貴為視后的她，憑精湛演技在《演員請就位2》被4位名導如陳凱歌、郭敬明、趙薇及爾冬陞力讚演技滿分，終擊敗一眾實力派演員，奪得冠軍寶座，足見實力毋容置疑，相信她在此劇必定甚有發揮！

加上，杏兒在演戲生涯來甚少飾演醫生的角色，故今次演出絕能為觀眾帶來新鮮感，從最新的預告片可見，杏兒在戲中似乎是一位高權重的婦產科主診醫生，穿上白袍帶領其他醫生出場，一臉嚴肅又霸氣，只是眼神都已經有戲。

而杏兒亦有轉發預告片，發文表示：「愛所有來世間報道的小生命，也要用雙手迎接更多的生命。我是產科主任黄韵玲，期待見面。」

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內地發展順利  感慨難當女一

其實杏兒早已看好內地發展，於2011年憑劇集《萬凰之王》榮升視后後，翌年慢慢把事業移至內地，陸續拍了《金玉滿堂》、《辣媽俏爸》、《換樂無窮》、《我的繼父是偶像》等，該劇更成為第12屆中美電視節「中國最佳電視劇女主角」。

2017年更於《那年花開月正圓》演心氣高傲的有錢人家大小姐，角色深入民心，獲觀眾好評，人氣急升，更在內地發展愈來愈順利，不論拍劇還是綜藝節目都見到她蹤影。

不過她去年亮相內地節目《送一百位女孩回家》中大嘆自己面臨演員的困境，更坦承沒有演出女主角的機會。她在節目說：「沒有女一演了現在，我覺得很難，胡杏兒是誰啊，胡杏兒不代表誰的。」即使如此，杏兒仍然不斷挑戰自己，相信一班觀眾在新劇可見到她演技的發揮！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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