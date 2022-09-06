【特色郵品】香港郵政推中式長衫系列郵品　本月22日起發售

▲ 郵票小型張和小版張。（香港郵政提供）

香港郵政今日（6日）宣布，以「非物質文化遺產──香港中式長衫製作技藝」為題的特別郵票及相關郵品9月22日推出發售。

香港郵政指，香港中式長衫製作技藝先後在2014年及2017年列入《香港首份非物質文化遺產清單》及《香港非物質文化遺產代表作名錄》，並於2021年獲列入第五批《國家級非物質文化遺產代表性項目名錄》。中式長衫源遠流長，直至20世紀中期大量上海富商及裁縫移居香港，香港的女裝長衫逐漸普及，其受到傳統中式技藝及西方美學的影響，形成香港獨特的長衫製作技藝。特以「非物質文化遺產──香港中式長衫製作技藝」為題，發行一套四枚郵票、兩張郵票小型張及相關集郵品，展示這種具有非凡歷史和文化價值的工藝。

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是次發行的一套四枚郵票分別展示了製作長衫的其中數個步驟，包括度身、剪裁、熨拔／熨縮及縫合。$10郵票小型張內嵌的郵票展現了使用縫紉機的縫製技藝，而$20郵票小型張內嵌的郵票則展現了花紐製作技藝。長衫製作蘊藏着中國傳統裁縫工藝的精粹和智慧，盡顯長衫師傅一針一線背後所付出的心血。

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」明日（7日）起發售「非物質文化遺產──香港中式長衫製作技藝」正式首日封。這套特別郵票及相關郵品9月22日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。

各郵政局9月22日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。為遵守社交距離措施和避免郵政局人群聚集，所有郵政局亦會於當日設置收集點以便顧客遞交需要人手蓋印服務的首日封／自製封。香港郵政在接收該等有待人手蓋印的郵品時會告知顧客領取日期。

有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁及「郵購網」流動應用程式查閱。

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記者：陳麗娜