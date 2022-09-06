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【最強繼母】顧紀筠視繼子如己出用心關懷　陳浚霆讚最佳媽媽︰盼成為你的驕傲

育兒經 13:10 2022/09/06

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顧紀筠日前60歲生日，繼子陳浚霆上載了與顧紀筠的陳年合照，祝繼母生日快樂。

氣質高貴的顧紀筠（顧老闆）日前「登六」，一眾親友紛紛為顧老闆慶祝生日，在《愛回家》飾演「風少」的繼子陳浚霆（Andrew）也上載了與顧紀筠的陳年合照，祝繼母生日快樂，並感謝繼母令他的童年過得圓滿，絕對是最佳媽媽。

現年33歲的陳浚霆在社交平台分享童年與繼母顧紀筠的合照，兒時的Andrew身型微胖，樣子醒目；顧老闆的外表卻十年如一日，無論樣貌、髮型都沒有大改變。Andrew在帖文中感謝繼母多年來的付出，揚言自己會繼續努力。

親愛的，祝你生日快樂，多謝你令我的童年過得非常圓滿，令我的童年過得一啲都唔橙（慘），反而多姿多彩和充滿愛，希望繼續能成為你的驕傲，繼續向目標進發！

陳浚霆分享童年照祝繼母生日快樂。（IG圖片）

Andrew更以hashtag「#BestMom」去形容繼母，字裏行間也感受到母子間充滿愛。顧紀筠於20多歲與前夫結婚，其後與丈夫移民加拿大，兩人育有一子，後來因經濟問題及夫妻磨擦多，最終離婚並帶兒子返港。

繼子女對繼母反應兩極 

後來顧紀筠遇上現為思科（Cisco）大中華區總裁兼首席執行官陳仕偉，被對方追求打動，兩人於2003年拉埋天窗，成為對方一對子女的繼母，當年繼子陳浚霆只有14歲。

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顧紀筠曾接受TOPick訪問談及家庭關係，當年她嫁入後，一對繼子女的反應兩極，12歲喪母的陳浚霆很快接納她，並稱呼她做媽媽，但大女不會，因為她嫁入夫家時，大女已大學畢業出來工作，很難接受一個繼母。丈夫也很明白，建議顧老闆用心對待他們，遲早會明白。

顧老闆用心對待感化

顧老闆知道人心肉做，自己不是一個有惡念的繼母，且他們也是很好的小朋友。而繼子在青少年時期也很需要一個媽媽角色在身邊，顧老闆便一直陪伴左右。「他很受我的影響，也很似我，譬如生活模式不像年輕人，他不喝冷飲，我無特別教他，只是講道理。」

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顧紀筠是一名慈母，最惡都是打過一次手板，她與三子女最常講道理，親生大仔就最怕，寧願被打快快了結，因為媽媽講道理好長氣。現時大仔已回到加拿大跟顧紀筠前夫居住。

顧紀筠也欣喜提到大女已接受了她，雖然比較含蓄，但已令顧紀筠感到欣慰，證明她的付出沒有白費。顧紀筠對於子女的要求很簡單，不需要他們出人頭地或將來養她，只希望他們成為一個負責任、會承擔後果、不為害社會的人。

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責任編輯︰林綺玲

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