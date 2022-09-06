【淘寶手袋】公司枱面現插頭連插座　女同事：$34淘寶手袋平到你唔信

▲ 網民誤以為女同事手袋為插頭插座。

世間上的東西都無奇不有，淘寶網更是應有盡有。近日，有位網民回公司上班時，發現枱上有個「蘇頭」，以為是同事「無手尾」，仔細一看原來是女同事的手袋，手袋的設計令事主哭笑不得。

▲ 網民分享女同事的插頭連插座手袋。（圖片來源：FB@淘寶開心share）

有名網民於Faecbook群組「淘寶開心share」發文分享，指自己回公司上班時，「離遠見到有蘇頭就咁放係枱」，以為是同事「無手尾」，行近再仔細一看，原來是一個以插頭為設計的手袋！女同事更指手袋「平到你唔信，所以淘返黎。」價錢只需29元人民幣（即34元港元）。得知這個「插頭」是手袋後，令事主哭笑不得。

佢仲話有大陸插頭之餘仲可以換香港插頭。

照片中可見，手袋表面以插頭及插座作為手袋的開關，像真度極高，外形小巧的骰。不少網民覺得手袋很有創意，不過「唔講真係唔知係手袋」，稱讚手袋「幾得意」、「好鬼攪野！」、「好平亦好得意咁」，亦有人認為手袋美中不足，欠缺USB插頭，更有人搞笑回應指「坐巴士隔離位見到會唔會想用嚟叉電話呢？」、「有冇得幫電話叉電先，無就差評！」

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責任編緝：蕭雅文