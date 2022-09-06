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【飯戲攻心】林明禎撐黃子華舞台劇《最後禮物》　女神送梨向偶像示愛：我愛「梨」

娛樂 12:21 2022/09/06

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林明禎憑梨寄意向黃子華「示愛」。

電影《飯戲攻心》由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演，將於明天（9月7日）正式上映。

在《飯戲攻心》演大佬的子華神備受眾人尊重愛戴，其主演的舞台劇《最後禮物》正於灣仔演藝學院上演，林明禎身為《飯戲攻心》其中一位「飯團」之一，日前趁着空檔為黃子華打氣，盡顯愛心。

憑梨寄意

在電影中明禎暗戀子華，更飾演他的女朋友，子華帶她回家後，發生一連串事件，二人有不少對手戲。而在戲外明禎也同樣傾慕子華神，得知子華近日為演舞台劇花費了極大能量、心思，更要高聲大叫，深深明白到他的辛酸且演舞台劇的確不易。

因此明禎特意準備了一籃雪梨給子華潤喉，更憑梨寄意，向大佬搞笑示愛，明禎以她獨特廣東話腔可愛地說：「我知道你演舞台劇好辛苦，所以送你一籃梨來潤喉，更希望你知道『我愛梨（你）』。」一句我愛你，子華驚喜受落，且笑着回應明禎的示愛：「我都愛梨（你），多謝。」

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首觀舞台劇感震撼

此外明禎觀賞完《最後禮物》後都有跟子華提及觀後感，她表示自己獲益良多並說：「很震撼，辛苦了。希望可以多多跟你學習，希望可以有機會跟你一起演舞台劇。」子華即笑嚷着要幫明禎在舞台上留個位置，叫她明天一起來吧。

看畢舞台劇後，明禎眼界大開地說：「首次在香港看舞台劇，而且還是子華哥的，剛剛我還以為自己會聽不明白，但中段開始已經可以跟上節奏，整個表現對我而言是非常的震撼，需要用上整個心、丹田、喉嚨跟生命去表演，所以送梨來讓子華哥潤喉和滋潤自己的全身。」果然夠細心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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