  • 29°C
香港時間 : 2024620日 (四) 01:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童增高丨研究學童長期游泳訓練骨質密度較低 營養師分享健康飲食法助增高

兒童健康

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

飲奶有助兒童長高。

今年學童的暑假縮短了，不少媽媽都向我訴苦，一來心痛孩子少了休息；二來自己也要隨時候命照顧孩子的功課和飲食作息。

有兩位可愛兒子的Grace說：「我為小兒子報了游泳班，希望他可以多刺激骨骼增長，高得快些。」

TOPick一分鐘
早餐食譜｜15分鐘懶人版心型Pizza多士　簡易營養早餐改善孩子偏食【附影片＋4款口味】

「由孩童時期開始建立和發展運動習慣，既學到求生技能，對他日後成長、心理韌性也有莫大益處。有研究發現，長期接受游泳訓練的孩童，因受浮力影響，骨質密度比同齡者低，故建議配合適量陸上運動，例如跑步、網球、羽毛球等，幫助骨骼健康成長。」我說。

「那麼，在飲食上有甚麼要留意？」

點擊圖片放大
+3
+2

「第一、要確保骨骼肌肉增長，必須攝取足夠的低脂優質蛋白質和熱量，如瘦肉碎、牛柳、雞髀肉、雞蛋、豆腐等；少吃加工肉（如蟹柳、丸類、腸仔等）。第二、骨骼強健必須攝取足夠鈣質。4至6歲小朋友，每日鈣質建議量為800毫克；7至11或13至17歲均為1,000毫克；11至13歲則要1,200毫克。建議兩歲或以上小童可飲低脂奶，五歲或以上宜飲脫脂奶。每杯牛奶或加鈣無糖豆漿約提供300至500毫克鈣，你的小兒子今年升小二，每日飲兩杯就可以了。此外，亦可進食多些含鈣豐富的食物，如：一磚硬豆腐約有300毫克、一片低脂芝士約含100至200毫克、一條茄汁沙甸魚（連骨）則有100毫克，而銀魚乾和櫻花蝦都屬高鈣食材，可多入饌。」

Grace說道：「完全明白了！」

「除優質蛋白質和鈣質之外，做運動時多曬太陽，也有助身體製造維他命D，又或者吃蘑菇、大啡菇、舞茸菇、三文魚、鯖魚等，當中的維他命D也有助鈣質吸收。多吃維他命C豐富的水果，也有助促進肌肉的合成，例如番石榴、橙、奇異果、火龍果、士多啤梨、藍莓、木瓜等。別忘了要盡量哄他早睡，好讓生長激素能夠幫助小朋友長高，也好讓你能夠早點休息。」我笑着說。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 盧綺欣 營養師

兒童健康 鈣質 蛋白質 維他命

最高瀏覽

新冠肺炎｜台灣再爆新冠疫情一周暴增623宗確診38人死　醫生：2類人症狀偏嚴重
新冠肺炎｜台灣再爆新冠疫情一周暴增623宗確診38人死　醫生：2類人症狀偏嚴重
遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
李龍基未婚妻入獄丨基哥聞王青霞入獄當場拭淚　再次承諾必娶Chris
李龍基未婚妻入獄丨基哥聞王青霞入獄當場拭淚　再次承諾必娶Chris
急症室最長等候時間（06月20日 時間00:05）
急症室最長等候時間（06月20日 時間00:05）
台灣女神丨陳妍希疑8年婚姻破裂　傳陳曉親提離婚夫妻情不再？
台灣女神丨陳妍希疑8年婚姻破裂　傳陳曉親提離婚夫妻情不再？