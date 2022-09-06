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【海女日記】沈殷怡有學歷有身材　Shirley做好自己賺觀眾緣

娛樂 12:08 2022/09/06

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沈殷怡（Shirley）內外兼備。

由沈殷怡（Shirley）、葉巧琳（Mischa）、馮寶欣（Po Yan）主持的ViuTV節目《海女日記》為真人騷節目，當中Shirley、Mischa和寶欣的泳衣造型成為觀眾焦點，觀眾紛紛表示「唔夠喉」。

沈殷怡考慮到觀眾的要求，特意於IG大派福利，讓觀眾慢慢欣賞其泳裝造型，大晒驕人身材。

【野人老師】談善言沈殷怡愛自然教育　河國榮留港發展：跟香港有緣

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水著Shirley

Shirley於IG分享泳裝照，並寫道：

本年度最SUMMER的一張照片☀️
#最輕鬆的一集任務完成
#你地話只係出30秒太短咁就⋯⋯
#擺明呃like行動過30k睇下有咩驚喜😚

【動物守衛隊】偕沈殷怡參與野牛群保育工作　徐㴓喬幫忙清理垃圾身體力行愛護環境

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高材生Shirley

內外兼備的沈殷怡向來甚有觀眾緣，出生於律政家庭的Shirley自小的學業成績已十分優秀，就讀名校的她憑香港中學文憑試4科5**成績，成功考獲全額獎學金升讀上海復旦大學法律系，並於畢業後返港入讀香港中文大學法學碩士。

畢業於法律系的Shirley因喜愛演藝業而未有從事律政行業，她曾於2014年參加中國地球小姐且獲得冠軍，於2018年加入ViuTV並成為該台重點推介的八大藝人之一。

縱然Shirley經常被冠上「高材生」及「富家女」的外號，她未有因這些光環而驕傲，選擇投身演藝行業的她努力做好每次工作，並獲得觀眾愛戴。

撰文 : TOPick柴犬出動

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