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【兩性關係】人妻分娩後與夫親密變痛楚　4年無性婚姻求醫揭分娩後遺症

健康 13:58 2022/09/06

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人妻分娩後親密變痛楚，4年無性婚姻求醫揭分娩後遺症。

不少夫婦都認為性生活美滿與否對婚姻有關鍵性影響，但台灣有一名35歲的妻子，誕下第2胎後便無法再與丈夫進行親密接觸，因為私處一被觸及，她便會感到非常痛，自此便展開了長達4年的無性婚姻。直到太太為此求醫時，婦科醫生才發現，原來是女方患分娩後遺症。

最新影片:

台灣婦產科名醫陳保仁在《醫師好辣》節目分享一案例，指一名35歲人妻在順產誕下第2胎後，每次與丈夫打算發生性行為時，私處每被進去時就會痛到「哇哇叫」，令2人開始了長達4年的無性婚姻，最終無法忍受下，唯有到診所求醫。

陳保仁笑指，丈夫最初還以為是 「自己尺寸變大了」，但經檢查後才發現問題在女方身上，原來妻子在順產時，產道的深處遺下了一個血腫，因產道外觀傷口已癒合多時，一直未被人所察覺。對於治療方法，陳保仁指臨床上遇到血腫太大短時間即可清除，但若已經是變硬的疤痕刺激附近神經，必須打除疤針或止痛針。

陳保仁強調，「疤痕可以在很多地方，不是只有你表面看到的而已。」此外，他又提及曾好奇夫妻4年沒性生活，感情是否受影響？誰料女方則笑稱，老公是宅男，看片即可自行解決，因此不擔心生理需求無法排解。

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責任編輯：羅嘉欣

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