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【香港義工獎】民政及青年事務局與義務工作發展局　攜手推出全港性計劃──香港義工獎

休閒消費 12:07 2022/09/06

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民政及青年事務局與義務工作發展局，攜手推出全港性計劃──香港義工獎。（圖片由義務工作發展局提供）

多年來一直積極推動及發展持續義務工作的義務工作發展局，獲民政及青年事務局支持，合辦一個全港性大型計劃 — 「香港義工獎」，以回應政府最新施政及社會發展方向，鼓勵更多市民和年輕人投入義務工作，共建關愛共融的社會。

香港義工獎」，致力嘉許本地傑出義工、企業、各界機構和團體、以及義工協作計劃，表揚義工對社會的貢獻和成就。網上啟動禮上，民政及青年事務局局長麥美娟女士指出政府十分重視培育青年，期望他們對社會有所承擔︰「青年人身體力行，參與義工服務，共建社區關愛互助網絡，不但是對自己和受助者有益，也有利於社會的整全發展。」她深信「香港義工獎」有助推廣本港的義工發展，呼籲公眾與家人朋友一同參與。

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義務工作發展局主席彭韻僖律師表示：「義工對社會的貢獻毋庸置疑，嘉許義工及表彰其貢獻，正是義務工作發展局的核心工作。」她感謝民政及青年事務局的支持，期望透過獎項的頒發，鼓勵創新義務工作服務及計劃，為社會樹立義工典範，感染更多人加入義工行列，關顧弱勢社群，團結互助力量，一同建設關愛共融的社會。讓「香港義工獎」成為最具認受性、影響力及公信力的義工獎項。

「香港義工獎」除設立個人、企業及機構的時數獎項外，更設愛心屋苑和愛心學校，於社會不同層面推動義務工作，並邀請社會賢達及各界領袖組成評審委員會，選出傑出的義工、青年義工和義工團隊、傑出企業和機構，以及表現傑出的義工協作計劃。

「香港義工獎」由即日起至9月30日接受各界報名，詳情請瀏覽活動網頁

查詢請致電2200 5725或電郵至HKV-Award@avs.org.hk

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責任編緝：蕭雅文

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