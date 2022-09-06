【馬路如虎口】兩小學生衝出馬路捱貨車撞　生死7秒間畫面曝光網民嘆驚險

▲ 兩名小學生衝出馬路捱貨車撞。

新學年小朋友返學放學在馬路上要留神，以免發生意外。日前有網民在社交平台分享一段影片，可見兩名小學生衝出馬路，結果被貨車撞倒，幸好司機反應快及時停車，否則小朋友性命難保。

最新影片︰

男童撞向車頭後倒地

昨日（5日）facebook專頁「HongKong CarCam」上載一段行車記錄儀片段，事發於同日下午1時在土瓜灣江蘇街，全片僅7秒，卻記錄了小朋友的生死時刻。從影片可見，有兩名成人帶著兩個年約8、9歲的男童準備過馬路，男童身穿小學校服。兩個男童牽著手嬉鬧走在前方，身後的外傭一度伸手，似是提示他們小心。

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兩個男童未有留意路面情況就衝出馬路，一輛途經的白色貨車撞上他們，其中一個男童撞向車頭後倒地，再快速地自行起來，另一人則輕撞車旁，沒有跌倒。外傭及身後未知是家長還是外傭的女士未及反應，外傭跟少主說話，疑責備他行為危險。

網民︰好彩司機警覺性高

網民看到影片後，均指責小朋友妄顧安全，除了危害自己性命外，也連累了貨車司機，亦有人讚賞司機反應快。有網民留言，「睇見就嬲，好彩貨車大佬停得切」、「司機犀利，咁矮嘅細路衝入盲點都即刻停到」、「好彩貨車司機警覺性高」、「個司機真係好無辜」。

有人批評「生仔要考牌」，不過有網民為家長平反，表示「拖住細路嗰兩個應該都係工人」、「做過父母嘅就知難處喺邊，唔夠膽隨便用呢句批評人」。另一方面，有網民指責外傭沒有好好看管小朋友，「如果兩個都係工人姐姐，炒得」，但亦有人認為「咁大個點睇，自己都應該識過馬路」、「睇呢兩個細路都四五年級啦，唔通仲要拖住咩」。

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責任編輯︰王明芳