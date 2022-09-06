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【重新出發】陳約臨自揭家中添新成員已3個月　 移居日本尚未習慣當地飲食

娛樂 12:36 2022/09/06

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香港開電視熱播大中的旅遊節目《重新出發》，由一眾索女張沛樂（沙律）、陳約臨、劉芷希、陳芷尤等擔任主持。

節目自播出以來叫好叫座，繼旅遊達人袁學謙（Benedict）衝出亞洲後，《重新出發》將於下星期一（9月12日）播映一連十集「日本篇」，由去年底成為「日本人妻」的陳約臨（Kelly）及「居日港女」Hirari親自帶觀眾「返鄉下」，到訪東京和大阪。

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在日本的難忘事

自七月出發日本拍攝節目後，Kelly隨即移居日本，在當地生活兩個月，她笑言最掛念香港米線，更透露現時屋企增添了「新成員」。Kelly率軍到日本拍攝，她表示當地受疫情影響，以往熙來攘往的景點，外國遊客銳減，如今只見當地人。

最叫Kelly難忘的拍攝過程，莫過於在日本「中招」感染新冠肺炎，她說：「喺香港3年都冇中，竟然一去到日本就中，但好彩好快好番！之後喺京都感覺都幾難忘，因為清水寺剛重修好，冇乜人，自己又啱啱病完，有種心境特別平靜嘅感覺。」

Kelly續指，今次走訪日本，心情跟過往不同：「以前去日本，玩完、買完嘢就走，今次可以話係深度遊，因為另一半喺日本，我將會喺日本生活，所以呢個旅程特別留意日本文化，例如食飯禮儀、入屋啲鞋點放等等。」

陳約臨主持節目《重新出發》。

還未適應日本文化

作為新任日本人妻，Kelly已居日兩個月，她坦言尚未習慣當地飲食及要遠離家人：「最唔慣係食嘢方面，好掛住香港嘅米線同埋飯，亦掛住香港嘅朋友同屋企人。」

尚在學習日語的Kelly指在溝通上未遇上大困難：「溝通上，簡單日語都應付到，依家日本人嘅英文叻咗好多，無論坐車、買咖啡遇到嘅日本人都識英文。」

此外，問到Kelly可有生育計劃？她笑言屋企已多了新成員：「啱啱有個『新成員』，養咗隻三個月大嘅貓。」Kelly又表示將於下月返港擔任主持工作。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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