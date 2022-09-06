【下午茶】馬哥孛羅香港酒店推縈繞香調下午茶　送贈$330CANVAS玫瑰嫩肌防曬套裝【內附連結】

▲ 北海道帶子、蘋果伴蟹肉、魚子醬及佛手柑 ，並於北海道帶子上噴了可食用佛手柑油，細膩香氣縈繞不散。(酒店提供)

馬哥孛羅香港酒店的Cucina意大利餐廳與澳洲香薰美學護膚品牌CANVAS，在9月7日至11月8日攜手推出「縈繞香調」下午茶，巧妙地結合美食與香薰美學，煥發身心之餘，亦可免費獲贈CANVAS玫瑰嫩肌防曬套裝 (價值$330) 換領券及CANVAS購物禮遇。

意籍總廚Andrea Delzanno以CANVAS精純香薰油系列為靈感，精心炮製一系列小巧美點，當中多款鹹甜美點都融合了香薰油的香調和成分，如以有機佛手柑香薰油創作北海道帶子、蘋果伴蟹肉、魚子醬及佛手柑 ，並於北海道帶子上噴了可食用佛手柑油，細膩香氣縈繞不散。

CANVAS甜羅勒香薰油以全株藥草萃取精華，草本香氣怡人，有平衡心神的作用；而加入羅勒香草的意式番茄羅勒紅洋蔥多士 是意大利經典前菜之一，清新又開胃，滿載意國風情。

另外又從黑胡椒香薰油及甜茴香香薰油兩款香氣較濃郁的香薰油中啟發出獨特的茴香及黑胡椒醬，客人可隨喜好添加於各式鹹點之中，讓味道層次更豐富。其他精美鹹點包括蘑菇松露芝士迷你脆筒、鴨肝醬伴芒果啫喱及雞肉泡芙。

▲ Cucina與CANVAS聯乘推出縈繞香調下午茶。(酒店提供)

總廚認為甜食與香薰油同樣具有減壓治療的效果，因此以結合香薰美學與美食的概念炮製出一系列甜點。薰衣草意式奶凍、洋甘菊貝殼小蛋糕及青檸羅勒士多啤梨慕絲伴玫瑰泡沫分別糅合CANVAS精純香薰油系列中薰衣草、洋甘菊、青檸、羅勒及玫瑰各種植物及果物精華，滿足各位嗜甜者。別錯過印上CANVAS商標的綠茶馬卡龍及經典提子鬆餅 。

下午茶可選配4款特色飲品，包括馬哥孛羅伯爵葡萄冰茶及同樣以CANVAS精純香薰油系列作靈感的無酒精特飲Lucille (血橙茶、薰衣草糖水、羅勒及小紅莓汁) 、Melody (洋甘菊、菠蘿汁、橙皮糖水) 及Destiny (芒果蜜桃茶、蘋果汁、桂花糖水、佛手柑)。

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「縈繞香調」下午茶

供應時間：由9月7日至11月8日期間，周二至五 3pm-5:30pm

周六、日及公眾假期 3:30pm-5:30pm

價錢：$548、兩位用連指定飲品兩杯、另設加一服務費。

地址：尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓

電話：2113 0808

記者：郭秀芳