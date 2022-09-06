【星二代開學】李元元戴趣緻髮夾迎K2開學日　Lucy返幼稚園太開心忘記媽媽

▲ 李元元Lucy戴趣緻「滴汗」髮夾迎K2開學日。

最萌星二代李元元K2開學了！昨日Lucy穿上運動校服返天主教幼稚園，更親自揀選趣緻髮夾迎接首個K2上課日，Lucy返學返到忘形，全日都無掛住媽媽，Lu媽有少少心碎。

▲ 「滴汗」髮夾好似後期Key上去。（IG圖片）

Lucy幼稚園K2開學

藝人李璨琛（Sam）與時裝設計師太太梁志瑩（Sophia）兩夫妻結婚9年，2018年3月誕下女兒李元元（Lucy），現年4歲半的Lucy是K2學生了！Lucy就讀名牌幼稚園「天主教聖瑪加利大幼稚園」。Lu媽昨日（5日）在社交平台分享女兒開學日，去年K1時，Lucy以孖辮Look返學，到今年升上K2就以及肩的小丸子飯碗頭招牌造形，夾了一個媽媽在淘寶購入的趣緻「一滴汗」髮夾，迎接K2開學日。媽媽笑言︰

第一日返學，佢好揀唔揀，竟然揀咗「一滴汗」嘅髮夾返學（係咪玩嘢）。

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返學太開心忘記媽媽

相隔一段時間無返學，以為Lucy會不太適應？Lucy完全無，反而返學返到忘形，開心又投入。Lu媽在晚飯時問女兒開學的情況，循例問問返學時有冇想念媽媽，Lucy答得超快話有，不過，精明的Lu媽睇穿女兒，笑笑口踢爆女兒「你肯定冇掛住我啦」。Lucy即時說出真相及安慰媽咪。

媽媽呀，sorry呀！其實呢其實呢……頭先我返學嗰時……我全日呢都真係唔記得咗你喺邊……不過呢唔緊要㗎……其實真係冇所謂㗎……好小事㗎咋。

Lu媽聽到女兒解釋，哭笑不得，在帖文加了多個主題標籤Hashtag表示心情，包括「當時我想夾10個一滴汗髮夾係我個頭上面」、「又好笑又想喊」、「心挖了個洞」等。

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天主教幼稚園

李元元就讀的「天主教聖瑪加利大幼稚園」有星二代幼稚園之稱，吳日言女兒Beatrice、孫慧雪兒子Riley現正就讀此校，而名模周汶錡兩個仔亦是瑪加利大的學生。

天主教聖瑪加利大幼稚園是全港數一數二的名牌幼稚園，該校於1986年創辦，校舍位於跑馬地，強調活動教學，著重學術，分上下午班，據幼稚園概覽資料顯示，該校2022/23學年參與「免費優質幼稚園教育計劃」，扣減政府資助後的全年學費全免。

該校作風低調，加上每年學生升小派位成績優異，贏得家長口碑，要入讀該校不容易，競爭相當大。據學校網頁顯示，很多畢業生升讀聖保祿天主教小學、聖若瑟小學、瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各學校、番禺會所華仁小學等傳統名校。

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責任編輯︰王明芳