【網上尋人】年輕男女趕巴士撞跌伯伯致骨折　女兒尋人：只係求個道歉

▲ 年輕男女趕巴士，撞跌伯伯致骨折需手術。女兒網上尋人：只係求個道歉！

港人生活節奏急速，網上熱傳一則「尋人」帖文，一名64歲老翁行經筲箕灣港鐵站時，遭一對正追趕巴士的年輕男女撞跌，該對男女之後離去，老翁由其餘途人幫忙召救護車送院，經檢查後證實骨折。老翁女兒網上發文尋人，希望涉事者者道歉。

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據老翁女兒帖文所述，事發於9月4日下午約1時，一對年輕男女在筲箕灣地鐵站A2出口對出追趕99號巴士時，撞跌正路經的父親。該對男女遂扶其到港鐵站旁路邊坐下休息，老翁礙於面子，當時僅表示「俾我坐下、坐下」，該對男女之後趕巴士離去。惟老翁之後因「痛到講唔到嘢」，幸得途人召999將其送院。

骨折需留院手術

老翁在當日下午近6時，經骨科檢查後證實大腿、盆骨均有骨折，很大程度上需要做手術，及短時間內須留院。至翌日上午10時，老翁經驗血證實身體指數良好，將進行手術「打釘」到盆骨固定位置及打石膏。視乎康復進度，最少需要兩至三星期才可出院。而其女兒亦已到柴灣警署備案。

只求一個道歉

老翁女兒為其父親遭遇大感心痛，表示父親平時都算幾精靈，「行得走得，鍾意周圍去」，會和朋友去飲茶。雖年紀大有些手腳慢，但自己一個人到港島東區周圍逛，是絕對沒問題的。結果現在盆骨及大腿骨折要做手術，事發當日更在醫院足足痛了一整日，「唔知之後影響有幾大」，直言「何苦要老人家受苦」。

樓主重申，原意並非想追究，只是求個道歉：

唔係算帳，唔係要賠償，由頭到尾，我只係想搵返佢哋出來，等佢哋知道一件對於你來講微不足道嘅小事，可以對其他人有好大的影響。你可能走咗㗎巴士好少事，但係有好多意外發生會影響到其他人。無論幾忙都好，都要睇路、睇人！然後同我老豆道歉。

樓主憶述，父親當時跌坐在地鐵站門口，「自己一個好驚，唔知點好」；送院後在急症室一度痛到即使躺下也無法休息。樓主提出質疑：「到底有幾趕時間，可以令你唔睇人、唔睇路？撞跌咗老人家，老人家明顯企唔返起身，點解唔call白車、點解唔等埋白車來先走？」。

事件帖文引起大量關注，網民紛紛留言慰問樓主父親，望其早日康復。不少聲音都認為，年輕男女理應向樓主父親道歉，甚至提供賠償， 點擊大圖看更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣