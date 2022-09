【明星動向】王菲王家衛睽違18年第三度合作　53歲樂壇天后打造凍齡女神形象

▲ 王菲與王家衛合作的新宣傳照和廣告片終於登場,相比早比漏出的拍攝花絮,王菲依然明艷照人。(圖片:網上圖片)

53歲王菲和王家衛合作始於1994年《重慶森林》,繼2004年《2046》後,今年終於再次合作,為澳洲護膚品牌HR赫蓮娜拍攝宣傳片。幕後花絮曝光於較早前,近日品牌發布最新預告片,短短5秒廣告片中看到王菲以時鐘為舞台,以超然靈動姿態執掌時間和美的可能性,導演王家衛分享此次創作靈感:「Beauty Beyond Time是有趣的題目,Beyond代表了層次:beauty beyond beauty, time beyond time.」

大概意思跟「無電話可用手機」一樣咁玄,不過值得一提,這個澳洲護膚品品牌創始人Helena Rubinstein亦有句大家耳熟能詳的名言,就係:「世上沒有醜女人,只有懶女人。」

而其中國區品牌總經理劉揚表示:「王家衛導演最懂菲的美,他曾以膠片將最美的王菲定格,成就流經歲月的永恆經典。我們很高興在品牌120週年之際,邀請王導與他的靈感繆斯再度聚首,成就這次令人興奮的重逢,相信這部關於永恆之美的影片一定可以成為無數人心中的又一部劃時代的傳奇。」此宣傳片《Beauty Beyond Time時空轉瞬 至美永恆》完整版將於9月12日正式上綫,各位菲迷要留意啦。

