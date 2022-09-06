【童言無忌】嫌棄被說長得像爸爸崩潰大哭　6歲女童一句直率童言笑爆網民

▲ ６歲女童被說長得像爸爸，竟然委屈崩潰大哭！

女兒是爸爸的前世情人，若被女兒嫌棄長得像爸爸，作為爸爸會好傷心。內地一名6歲女童，因被人說長得像爸爸，竟然委屈向媽媽哭訴，還直率爆出一句，令網民爆笑，「真的會被妹妹笑死，這哭的原因也太可愛了」。

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綜合內媒報導，江蘇宿遷一名6歲女童，被人說「長得像爸爸」，沒想到女童竟傷心委屈地向媽媽哭訴，

為什麼我長得像爸爸，我是媽媽生的又不是爸爸生的，憑什麼要像爸爸？

女童媽媽向內地媒體表示，當日家裏有朋友來，說女兒「跟爸長得還挺像的」，女兒聽到不開心，然後很委屈就哭了，並說：「不想像爸爸想像媽媽，她覺得像爸爸不好看，認為自己是媽媽生的，就應該像媽媽。」

女童更表示，歌曲裡面全部都是世上只有媽媽好，為什麼没有世上只有爸爸好，小孩子們都喜歡唱世上只有媽媽好，這世上爸爸都没有好的。

對於女兒的童言，媽媽也表示，其實爸爸長得也還行，平日對女兒也很好，陪伴時間也較多，「當時我心想，妳爸如果看到妳這樣要傷心死了。」而爸爸得知後，則是笑稱「這個女如果不是長得像的話都不想要了。這個棉襖太漏風了，感覺冬天好像也不保暖了」。

影片曝光後，即引來網民熱議，網友紛紛留言，指避免將來被女兒投訴，找老公的時候要注意顏值，「我家的也是這樣，別人一說長的像爸爸就哭，因為覺得爸爸太醜」、「哈哈一般好像都是女兒比較像爸爸」、「小孩長大後會更像媽媽的，不哭哦」、「哈哈哈我小時候也這樣，感覺長得像爸爸很丟臉，一定要長得像媽媽才行」。

也有不少網民感同身受，指自己像爸爸，從小哭到大，「畢竟我媽是校花級長相，我爸就…」、「我也是！我跟我爸的鼻子一模一樣」、「我家的也是這樣，別人一說長的像爸爸就哭，因為覺得爸爸太醜」。

女童反應直率可愛，網民覺得童言無忌著爸爸不要生氣，「童言無忌，滿滿的愛意」、「孩子委屈的樣子太可愛了」、「真的會被妹妹笑死，這哭得原因也太可愛了」、「哈哈哈哈笑死了，取決於像優點還是缺點」。另有網民同情爸爸，「求爸爸的心理狀態」、「趕快出個新歌《世上的爸爸也挺好》安慰一下爸爸們」。

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責任編輯︰王明芳