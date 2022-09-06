【昆蟲出沒】港男家中發現隱翅蟲　醫生：毒液具腐蝕性可致皮膚潰爛

▲ 港男在網上社交平台發帖，指家中出現不明昆蟲，懷疑是白蟻，但有網民就認出是「隱翅蟲」。

夏天又是昆蟲肆虐的時節，日前一名男網民就在網上社交平台發帖，指自己家中出現不明昆蟲，一度懷疑是白蟻，但有網民就認出是「隱翅蟲」。有蟲害專家曾受訪稱，隱翅蟲在香港並不常見，如遇上千萬不能觸摸或拍打牠，因會釋出毒液。有皮膚科專科醫生就指出，隱翅蟲的毒液具腐蝕性，可致發炎、起水泡，甚至皮膚潰爛。

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據Facebook群組「香港滅蟲關注組」，有網民昨日（5日）發帖，指家中出現一隻不明昆蟲，並懷疑是白蟻：「請問是否白蟻？見到一隻，喺廁所地下爬」有網民就認出這隻不明昆蟲的真身是隱翅蟲，呼籲發帖者不要拍打，點擊睇網民留言：

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發帖者其後回覆，感謝網民指點，又指自己曾試過對著昆蟲噴上漂白水，但牠沒有事，之後再噴上藍威寶就成功滅蟲。

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專家籲勿拍打隱翅蟲

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾受訪稱，隱翅蟲活躍於夏天，多生活在濕泥、花槽、矮樹叢中，體長約半吋，在香港並不常見。

陳澤森解釋，「隱翅蟲」之所以得名，是因為其翅膀隱藏不見，亦因翅膀細小，飛翔能力不高。在香港出現的隱翅蟲品種有4至5種，最常見是褐紅與黑色相間的「褐足隱翅蟲」。

他並強調，如遇上隱翅蟲千萬不能觸摸或拍打牠，因牠會釋出毒液；建議可用物件如扇、筆等，將它掃走，或用殺蟲水將牠殺死。

腐蝕性毒液嚴重可致皮膚潰爛

皮膚科專科醫生侯鈞翔就表示，隱翅蟲的毒液含腐蝕性物質，人的皮膚接觸到這些毒液後會受到腐蝕性傷害，相當於二級化學反應的灼傷。

在皮膚專科的層面，隱翅蟲毒汁對人皮膚的傷害歸類為毒性急性過敏發炎，故此有機會在短時間內出現過敏反應，如未有適當的處理，會進一步發炎、起水泡，甚至皮膚潰爛，整個過程在10分鐘內完全經歷。

此情況又稱為隱翅蟲皮膚炎，特殊的毒液會迅速破壞由蛋白質和脂肪構成的表皮，蛋白質和脂肪被隱翅蟲汁液迅速溶解後，進一步進入真皮層，造成更大的傷害。

快去沖水沖走毒液

侯鈞翔提醒，若不慎被隱翅蟲汁液碰觸到，應立即沖水，或用梘水開水清洗，把隱翅蟲汁液徹底沖走，如感刺痛可在患處進行敷冰降溫減痛。如皮膚發炎起水泡，便應盡快求醫。

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責任編輯：羅嘉欣