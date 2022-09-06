【獸父行為】15歲大馬視后自揭性侵往事　5歲起逼看生父自慰成人生陰影

▲ 15歲大馬視后自揭性侵往事，5歲起逼看生父自慰成人生陰影。

性侵犯個案一宗也嫌多。現年15歲、以童星身份出道的馬來西亞女星Puteri Balqis，年僅7歲就獲封視后。

近日她接受網上節目訪問，自揭5歲起遭生父性侵的慘痛往事。Puteri Balqis當年被逼與母親一同看父親自慰，會被對方尾隨入廁所毛手毛腳，自父母離婚後她才終於得救，更直言：「他不在，我才能變得更好。」

馬來西亞女星Puteri Balqis現年15歲，童星身份入行的她在7歲之齡已憑著非凡演技獲得「視后」的頭銜。日前她接受網上節目《Bros Gang TV》的訪問，被問到有關與父親的關係時，自揭童年時曾被性侵犯，講到聲淚俱下。

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成功逃離魔掌

在訪問中Puteri Balqis提到與父親關係不佳，爸爸以前經營餐廳，在關店後他會在店裡公然播放AV，還會把音量開到最大聲，就算有朋友在場也豪不忌諱，甚至試過強逼Puteri Balqis及其母親一同觀看，更會在母女面前自慰。

Puteri Balqis當年只得5歲，父親還會在她上廁所時尾隨她入內，對她毛手毛腳、親吻她，甚至會蹲下來摸她，講起這些可怕的口憶，Puteri Balqis不禁痛哭。

不過在父母離婚後，父親就已失蹤，Puteri Balqis終於能夠逃離魔掌，在訪問中她更表示：「他不在，我才能變得更好。」

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