【本土技藝】香港紮作王父子檔花燈再創健力士　歎年輕人一聽送貨殯儀館即腳軟走人

▲ 香港紮作王夏中建師傅笑言，紮作都屬於厭惡性行業，一腳踢、工時長，後生仔未必有耐性。

中秋在即，一些舊區內的傳統紙紮舖早已掛滿各式各樣的燈籠。紮作技藝於2017年被列為首批香港非物質文化遺產，只是隨著時代變遷，已經鮮有年輕人入行。香港紮作王夏中建師傅笑言，紮作都屬於厭惡性行業，一腳踢、工時長，後生仔未必有耐性。但估不到自己的兒子夏浩文，在18歲時學藝入行，屈指一算，剛好今年踏入第十八個年頭，兩父子合作無間，並有望子承父業。

夏中建是香港一代獅王夏國璋的兒子，爺爺夏漢雄則是武術門派「柔功門」的創始人。從武術、舞獅到紥作，祖孫四代人傾其一生皆是發揚和傳承中國傳統文化的貢獻者。

問夏師傅，為何沒有繼承父親的舞獅事業？「覺得自己沒有舞獅天份，反而小時候在自家的獅隊有幫忙修補獅頭，發掘了做紮作的興趣。」他回憶說。

出品種類多元化

他亦感恩能夠師從「花燈大王」梁有錦。「其實，所謂的學藝沒有特定先學甚麼，然後再學甚麼。梁師傅的紮作出名，所以他的訂單不斷，出品種類亦多元化，例如龍、獅、花炮、牌樓、花燈、紙祭品等等，全要自己醒目在旁觀察再加主動跟住學。」

▲ 兩父子拿着兩個世界紀錄證書，光宗耀祖。(湯致遠攝)

他續道：「師傅不會專登教你一些沒有人訂的產品，一來沒時間，二來有成本。因此如果跟一間舖頭，來來去去都是單一如紙紮公仔的單，那會變成一世都只識紮公仔。」

夏師傅提及，當年父親也支持自己從事紮作這一行。「試想有個兒子幫他紮獅頭，不知道有多方便和慳成本啦！」所以，到自己為人父，知道兒子想入行，他都沒有反對：「他自己揀的，無人逼。」

▲ 夏中建說做紥作不僅填補了先人生前的遺憾，也為在世的人求心安。(湯致遠攝)

工序多工時長

問兒子夏浩文是否真心喜歡入行，他佻皮地說：「如果唔like，都唔會做到依家啦。」他說自己細細個就常在工場流連，懂事開始就幫手執頭執尾。「正如老竇話齋，做呢行真係無得話點教你，要自己多睇，睇咗要多試，仲要有膽。」

夏師傅即搶答：「好多年輕人以為入行只需在工場做手作仔，實在揸車、送貨、打雜甚麼都要做。尤其是要送貨去殯儀館，他們一聽已經腳仔軟即走人。」道明了為何少人入行的原因。

他又提到紮作是有返工時間，沒有放工時間。「因為一年裏有不同的節慶，新年做花炮、中秋製燈籠、鄉紳添丁花燈、盂蘭紙祭品等等。除此之外，因我份人不古板，經常接到大型商場要求做個聖誕老人、聖誕樹、聖誕裝飾等。至於萬聖節就更加有不少會在家開派對的有錢人，要求訂製西方鬼怪玩意紮作，我一樣會做。」

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新作再創健力士

夏師傅笑言大部分客人都很尊重他的專業意見，使自己有一定的發揮空間，這對他來說有很大的滿足感。「我認為紮作是創意無窮的技藝，有潮流之餘亦有人性。」他透露試過為一些已故歌星紮紅館、樂隊、鋼琴及影音器材；還有為幫派中人紮手下和開山刀，再搭兩位美女陪伴。一般普羅大眾的選單上則會是按摩椅、iPhone、手提電腦、蒸焗櫨、光波爐等，這些實屬平常了。

40多年走來，夏師傅最大欣慰除了是兒子願意幫手外，還有最近矗立在中環皇后像廣場的花燈再創健力士紀錄。「足足籌備了3年，因疫情費了更多時間和心力，但最終都可以完成作品。」他解釋。

▲ 花燈高13.08米、闊9.03 米，為香港創造最巨型吊掛花燈的刷新世界紀錄。現於皇后像廣場擺放至10月中後。

本來，他於2017年有一個花燈作品也是當年的世界紀錄，可惜兩年後給日本人打破。「實在今次也不是為破紀錄而做的，適逢懲教署易名40周年兼賀香港回歸。」

他續道，疫情時只可以視像工作坊的形式，指導參與者包括在囚人士、懲教署職員、懲教署所屬義工隊、懲教署資助內地中小學校的學生們。「分批視像教授他們如何紮作花燈的每個部分，當然會遠不及親身實體教授來到方便和容易，我反而覺得大家都有一顆熱心去挑戰這個難度，是很珍貴的事。」

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父子感情融洽

記者在訪問夏師傅期間，只見夏浩文沒有在閒着，站在工場另一邊默默地在剪紙條、做些小工雜務等備料。但會間中插嘴逗笑父親的說話，例如記者問夏師傅「教兒子會否好勞氣？」夏浩文搶住答：「點會啊？我咁醒！」

跟著記者反問夏浩文「學藝多年，最喜歡做紮作哪個步驟？」他鬼馬地答：「當然係收錢啦！」

轉過頭，兒子還不忘提醒父親明早前必要完成一件「Benz跑」訂單，夏師傅扁扁嘴說：「哎呀，今晚又要通頂，阿仔你唔好走先啊！」

兩父子妙語連珠，關係亦師亦友亦溫馨，完全感受到他們對自己是「紮作師傅」的身份而驕傲。

記者：郭秀芳