【DSE】2023年DSE下周二起接受報名　考評局提醒考生須符相關檢疫或簽證要求

▲ 2023年文憑試（DSE）將於下周二（13日）起接受報名。（資料圖片）

香港考試及評核局今日（6日）宣布，2023年文憑試（DSE）將於9月13日至10月6日接受學校考生及自修生報名，並提醒所有考生在考試前須確保能履行或達到適用的簽證或居留條件、檢疫要求等。

9月份報名可供報考的科目包括24科甲類高中科目，以及45個乙類應用學習科目，後者只供學校考生報名；至於2022年11月舉行考試的丙類科目報名已於6月截止。 在同一考試年度內，考生最多只可報考8科，包括甲類、乙類及丙類科目。立法會財務委員會早前已通過撥款，由政府為參加2023年DSE的學校考生代繳考試費，有關計劃不適用於自修生。

考評局提醒，擬報考的自修生必須符合以下其中1項條件：

曾應考香港中學文憑考試，或相等考試，或

於2023年1月1日已足19歲，或

非修讀文憑試課程，但於2022／2023年度已修畢或正在修讀由考評局決定為等同中六程度之課程。

報名費（只適用於自修生） 534元 甲類及丙類的語文科目 （即英國語文、中國語文及其他語言科目） 每科697元 甲類及乙類的其他科目 每科466元

考評局表示，所有考生在考試前須確保能履行或達到在本港應考文憑試所需的法定要求，例如適用的簽證或居留條件、檢疫要求等。據文憑試考試規則，考生本人應自行負責取得整個考試期間有效的所須簽證、入境許可證等，於香港出現大範圍傳染病或疫情期間，考生須符合所有香港法例下的入境檢疫及隔離要求以參加考試，考生本人亦應自行負責遵守任何適用的簽證或居留條件和檢疫要求等，如考生未能或難以履行或達至上述要求，考評局將不承擔任何責任。

考試規則及考試時間表內所列出的日期和時間或會有所改動，考評局將盡可能按照相關日期及時間舉辦各科考試，惟並不保證全部考試均會如期舉行，對於因大範圍傳染病或疫情、恐怖襲擊、示威或暴動、檢疫措施或規限等情況，所引起的任何延誤、投訴或爭議等，考評局將不會承擔任何責任。

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責任編輯：馮琪雅