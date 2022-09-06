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【香港新市容】當局再清理元朗一衞生黑點　卓永興：對居民造成的困擾已移除

社會 12:56 2022/09/06

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長沙灣道「蛇巷」清理前後。（卓永興社交網站圖片 ）

上月中政府打擊衞生黑點計劃，政務司副司長卓永興表示，自計劃開展以來，不時有市民向局方舉報衞生黑點，當中包括八月下旬元朗居民舉報的大樹下雅仕花園的一條垃圾路。報料人指出同村有人將垃圾搬回村，鋪成差不多20米長的垃圾路，吸引蛇蟲鼠蟻，嚴重影響環境衞生。

卓永興指，上述個案發生的地點原來是在私人物業，唯當局亦積極跟進處理。在食環署按《公眾衞生及市政條例》向有關業主發出「擬進入處所通知書」及「擬申請進入處所的手令通知書」後，有關業主着手清理垃圾，且在元朗民政處協調和食環署進行特別清理行動後，垃圾路已不復存在，其對附近居民造成的困擾亦已移除。

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另外，當局早前對長沙灣道「蛇巷」、馬頭圍道「惡人巷」、土瓜灣遊樂場「垃圾陣」採取了清理行動。卓永興稱，行動後相關部門不時巡查這些黑點，以防止出現死灰復燃的情況，其中部門發現土瓜灣遊樂場外曾有垃圾重現，當局亦即迅速清理。

卓永興表示，各有關部門正努力在18區進行打擊衞生黑點的工作。地區事項統籌工作組會繼續發揮功用，竭力確保香港的環境衞生，提升市民日常的生活質素。

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責任編輯：陳麗娜

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