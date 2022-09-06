【搶劫名錶】涉於錶行搶劫70隻名錶　4無業男提堂還押11月再訊

▲ 涉於錶行搶劫70隻名錶，4無業男提堂還押11月再訊。（資料圖片）

4名無業男於上周三（31日）涉搶劫灣仔一錶行，劫去共70隻名貴腕錶。4名涉案無業男各被控1項搶劫罪，案件今（6日）於東區裁判法院提堂。被告暫時毋需答辯，裁判官應控方申請將案件押後至11月29日再訊，以待警方作進一步調查，包括翻閱相關閉路電視片段等。其中兩名被告申保釋被拒，其餘2名被告沒有保釋申請，4人還押候訊。

4名被告楊國杰（25歲）、陸彦丞（26歲）、周恩衍（35歲）及鄭英傑（20歲），均報稱無業。各人被控1項搶劫罪，控罪指，各被告於2022年8月31日，在灣仔駱克大廈地下A1舖「謝氏錶集」搶劫謝氏錶集，劫去60隻勞力士手錶及10隻愛彼錶。

各被告暫時毋需答辯，控方申請將案件押後再訊，以待警方作進一步調查，包括翻閱相關閉路電視片段、校對指紋、檢驗DNA及手機紀錄。首被告與第3被告申請保釋被拒，其餘2名被告沒有保釋申請。裁判官遂將案件押後至11月29日再訊，各被告還押候訊。

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記者：梁錦麟