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【港區國安法】47人初選案第4次案件管理聆訊　控方建議待所有被告審訊後判刑

社會 13:13 2022/09/06

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朱凱迪。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案，其中29名被告早前於交付程序中表明認罪，高院今（6日）進行第4次案件管理聆訊，3名被告胡志偉、朱凱迪及張可森出庭應訊。張可森一方要求審訊前處理判刑，控方建議待審訊後處理所有被告判刑，法官表示待了解其他被告立場後再作決定。

案件今於高等法院進行第4次案件聆訊管理，出庭應訊3名被告為胡志偉、朱凱迪及張可森，由國安法3名指定法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡處理。

朱凱迪沒有代表律師，朱表示將自行求情，陳詞不多於半小時，至於審訊前或後判刑，朱表示沒有意見。胡志偉及張可森代表律師分別表示，求情陳詞不多於兩小時，胡對何時判刑持中立意見，張則希望於案件審訊前處理判刑。

法官問及控方就案件審訊前或後處理判刑，控方呈上多個上訴庭案例指出，建議所有被告於案件審訊後才判刑，無論有否被告於審訊時出庭作供，均希望案件能一次性作出判刑。

法官則指若被告認罪後，於同案不認罪的被告審訊中作供的話，便會於審訊後判刑。控方指本案涉及串謀，認為法庭於判刑前得知被告證供後會更了解案情。法官表示尚有多次案件管理聆訊，故先了解被告立場再作決定。

本案47名被告中，其中29名被告早前已於交付程序中表明認罪，當中包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉穎匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆及岑敖暉，各被告分11批於高院作案件管理聆訊。其餘18名被告早前於交付程序中表明不認罪。

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記者：林育慧

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