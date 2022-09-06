【猴痘病毒】消息指本港懷疑出現首宗猴痘個案　一文看潛伏期及感染徵狀

▲ 有消息指本港懷疑出現首宗猴痘個案，患者在瑪麗醫院留醫。

猴痘疫情在世界範圍內發酵，有消息指本港懷疑出現首宗猴痘個案，患者在瑪麗醫院留醫。據悉，該名年輕男子抵港後出現徵狀，正等候覆檢。

政府早前表示，正與疫苗藥廠進行最後商討，以期於本月內把首批疫苗入口至香港，並為應對猴痘輸入個案和可能出現的本地爆發做好準備。

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據本港衞生署資料，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，首次於1958年從研究用的猴子身上被發現，而人類最早感染病例出現於1970年的剛果民主共和國。猴痘主要爆發於中非和西非。

在過去的猴痘爆發中，患者死亡率介乎1%至10%之間。人類感染猴痘後，病徵持續14至21天通常會自行痊癒。點擊下圖睇病徵及潛伏期：

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猴痘傳播途徑

當人與受感染的動物、人或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類如被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接體液接觸，亦可令病毒人傳人。

治理及預防方法

本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

而為減少受感染的風險，市民前往受猴痘病毒影響的地方，應避免與病人或動物接觸；在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩，並在進行這些程序後洗手；徹底煮熟所有動物產品方可進食。而如果有任何可疑病徵，應及時求醫。

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責任編輯：羅嘉欣