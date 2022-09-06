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【好聲好戲2】龍天生讚「野比大雄」陸惠玲善心爆棚　蘇韻姿包攬5票成首輪出線者

娛樂 14:10 2022/09/06

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蘇韻姿一人包攬全數5票，成為首輪出線者。

TVB節目《好聲好戲》第二季由阮兆祥及馮盈盈擔任主持，首輪出賽藝人包括「乖女學霸」蘇韻姿、「實力蛇迷」戴耀明、「語言奇才」姜麗文及「過氣校草」袁偉豪。

至於主席評判有汪明荃（阿姐）、金牌監製潘嘉德及資深配音員林國雄，其他評判團成員有配音員張頌欣、李凱傑、曹啟謙、陸惠玲、龍天生、黃鳳英、宋宛穎及楊潮凱，宋及楊更兼任首輪打氣團藝人。

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熟讀對白

昨晚（9月5日）播出的一集，袁偉豪（阿Ben）夥拍好友葉泓聲聲演《創世紀》經典衝突場口，阿Ben經黃鳳英悉心培訓後，明顯有顯著飛躍，除神還原陳錦鴻「公平咩」神韻，就連聲線亦跟陳錦鴻完美融合，最終獲得11盞綠燈滿分成績，一吐上周連環失利烏氣。

黃鳳英大讚愛徒謂：「Good，太似錦鴻喇。」其他評判亦爭住畀Like：「層次好出，愈睇愈緊張，愈睇愈投入」、「睇到抖唔到氣」、「太好喇做得，我做咗你Fans」。其實阿Ben為了今個回合下了不少心機，主持阮兆祥補充謂：「Ben全程望住條片配音（唔使望對白），對白已經記晒入腦，足見佢用咗好多時間準備。」

阮兆祥大讚袁偉豪花下不少準備功夫。

阿姐大讚蘇韻姿

一眾參賽者完成比賽後，三位主席評判和導師天生哥及鳳英姐一同退席商討賽果，表現出色兼由頭帶到尾的蘇韻姿（Andrea）獲得一置好評，阿姐大讚：「佢同阮政峰好有喜劇感，連個對手都揀得好，鬼妹都可以配得好好！」

天生哥更直豎拇指謂：「佢唔只一條好，幾條都咁好，拿捏得非常好。」上周完美倒模陳法蓉的姜麗文亦得到不少好評，阿姐說：「佢好聰明，進步得好快，同埋佢好喜歡模仿，呢樣好緊要。」黃鳳英亦讚道：「佢話當嚟一個Party，完全冇包袱，好開心同盡咗力，呢個出發點好好。」

至於戴耀明及Ben，則被指揀錯參賽片段。

最終Andrea毫無懸念成為首輪出線者，她分別獲得專業評判的一票、兩位導師的一票及三位主席評判各一票，一人包攬全數5票，可謂眾望所歸。

今晚（9月6日）播出的第5集輪到第二輪參賽者出場，包括樊亦敏、黃嘉樂、吳幸美及黃智賢。

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「大雄」演爆喊戲勁震撼

此外，一班專業配音員於昨晚一集繼續大晒功架，輪流示範聲演參賽者過往作品。

曾為動畫《多啦A夢》「野比大雄」配音的陸惠玲，聲演姜麗文在《星空下的仁醫》爆喊戲，精湛演出令大家睇到目瞪口呆，阮兆祥謂：「我唔講嘢住，我仲起緊雞皮。」

此外，天生哥更指陸惠玲其實好有善心：「佢好感性、好想做好事，好似癌症基金有小朋友好鍾意佢做嘅角色，透過我搵佢，佢二話不說就去配音！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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