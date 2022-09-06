【兩性關係】港男欲結婚生仔走捷徑儲錢　擬勾搭女上司博升職︰仲有生活費

▲ 一名港男欲儲錢結婚生仔，計劃勾搭女上司博升職兼收生活費。

成家立室花費巨大，讓不少情侶對結婚卻步。一名港男在網上討論區發文稱，與女友拍拖8年，但礙於二人收入不高，難以負擔建立家庭的開支。他得知公司一名女經理對他有意，若暗地跟她交往即可升職兼有生活費，儲夠錢可以跟女友結婚生仔，他為此徵詢網民意見。

該港男在Dcard討論區以「唔知應該點做」為題發文，指自己跟女友已經拍拖8年，雙方年紀不輕，且女友渴望結婚生育，但礙於兩人皆沒有家底，各自收入也只有月薪2萬多，「結得婚嚟都唔夠錢生BB」。

港男知道公司一名女經理十分喜歡他，但他以已有女友而沒有接受對方，但他最近有個新想法，暗中出軌女經理。

只要暗地裏同經理一齊，佢就會升我職俾埋生活費我，咁我就夠錢同依家嗰個女朋友生BB結婚。

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網民斥生仔會遺禍下一代

不過，港男承認此舉即是對女友不忠，「好對女朋友唔住」，所以他不知應該如何是好，故向網民詢問意見。帖文引起網民熱議，網民紛紛批評港男不應有此想法，想食兩家茶禮，恐怕兩頭唔到岸；網民又質疑其智商，不應生仔遺禍下一代。

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責任編輯︰王明芳