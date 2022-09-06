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【減肥大作戰】35歲女生1年激減92磅　靠2招告別巨臀象腿變索女

健康 17:04 2022/09/06

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只要有決心，凡事可成真，新加坡一名重達110公斤（約242磅）的女子卻決定在疫下減肥，只用了一年多些的時間，便成功減去42公斤（92磅）的肥肉，由以前肥胖擁腫的形象，搖身一變成為索爆美女，她其後更將自己的減肥故事放上社交平台，並大方與網友分享減肥心得。

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據新加坡《Asia One》報導，今年35歲的丁茉莉(Jasmin Ting)擔任公司的行政主管，因為肥胖的身型，以往行數級樓梯便已經氣喘不斷，因為令她產生了減肥念頭，決心與肥胖身型說再見。於是一年多前，她便展開了一連串特訓，例如一周至少5次健行，每次健行都要走6-10公里的路程，並配合嚴格飲食控制。除此之外，她又透露，自己喜歡戶外運動多於上健身房，因後者自己一進去，便會有莫名的羞恥感，感覺「更肥大」，加上不熟悉健身器材，令自己減肥受到阻礙。

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經過1年多的堅持，丁茉莉成功減重42公斤，現在體重僅68公斤（約150磅）。但丁茉莉也稱，她還會繼續努力減重，因為她的理想狀態是55公斤，才會完美符合BMI值。丁茉莉還說，自己當初想要減肥，是不希望未來給家人造成負擔，要為自己的健康著想。

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責任編輯：羅嘉欣

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