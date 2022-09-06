【推行環保】全港廚餘比賽正式啓動 比賽分4個組別獎金高達100萬

▲ 全港廚餘比賽正式啓動。

香港社建協會於9月5日舉行「全港廚餘比賽新聞發佈會暨「環保基金」項目啟動禮 2022」，比賽獎金獎品總值高達 100 萬，包括

電動車一部、起動基金、廚餘機、三色桶等，環保署助理署長黃傳輝、渠務署助理署長高志聰、油尖旺民政事務助理專員朱祖懿、立法會議員謝偉銓、立法會議員林振昇、立法會議員李梓敬、立法會議員林素蔚、香港管綫專業學會會長余國樑、香港社建協會副會長樂法成教授、香港社建協會執行主席鄧肇峰等出席比賽及項目啟動禮的嘉賓。

比賽及項目啟動禮由社建主辦，香港管綫專業學會協辦，環境及自然保育基金及環境運動委員會為資助機構。這次廚餘比賽得到 10 多個支持機構的支持，包括：香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港浸會大學、香港教育工作者聯會、香港生產力促進局、九龍地域校長聯會及新界校長會；以及將軍澳發展關注會、賢愛互助、萬宜灣活動中心、凝望社、同行明天、Hexacubic Consulting Limited 等全力支持，並由藝人方力申擔任社建 ESG 大使。

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社建執行主席鄧肇峰致辭時表示，社建的核心是綠色、建設、和諧、再生，而綠色、再生是今日的重點，亦是社建未來發展的重點方向，又認為學生作為社會棟樑，期望參賽者可透過比賽認識香港廚餘問題有所得著，同時讓社會經驗人士可作出貢獻，推動環保由食做起。

鄧肇峰介紹全港廚餘比賽時指出，舉辦今次比賽有幾個目的，包括第一提升市民意識，源頭減廢；第二減少固體廢料，因此降低固體相關徵費及改善環境衛生（包括鼠患）問題；第三鼓勵市民（尤其青年及專業人士）積極參與創辦可持續發展的廚餘降量、回收、轉能的環保事業。

鄧肇峰續指，比賽分4個組別，並以親子繪畫創作、徵文、標語設計及創業項目建議書等比賽形式進行，獎品更高達100萬。即是親子繪畫創作—「我的廚餘」（6 歲或以下、7-11 歲或全日制小學生）； 徵文—「我與我的廚餘」（12 至 15 歲或全日制初中學生）；標語設計—「廚餘管理」（16歲至18歲或全日制高中學生）；以及創業項目建議書—「廚餘何處去？ 」 （公開組 16歲或以上）。

比賽於 9月13日開始接受報名，11月30日截止報名，12月31日公布創業項目建議書晉級決賽隊伍，亦會公布另外3項比賽得獎名單，並於明年 2月4日進行決賽及頒獎禮。



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責任編輯：王明芳